Horizonte Madrid, 15 MAY 2026 - 01:05h.

Estos son todos los detalles de las llamadas que recibió Ramón Bermejo del PSOE

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Esta noticia se hizo famosa a raíz de que Bolaños desmintiera que ni él, ni nadie del PSOE se puso en contacto con Aldama, ni con nadie de su entorno. De hecho, anunciaron que se querellarían contra él, algo que les animaba a hacer el empresario en este programa.

Sin embargo, 'El Debate' descubrió que esas comunicaciones se produjeron con su portavoz, Ramón Bermejo, desde Moncloa, Ferraz y el Congreso de los Diputados. Hoy, el protagonista de esta noticia se encuentra en la mesa de 'Horizonte' dando más detalles al respecto: desde lo que les ofrecieron para comprar su silencio hasta el nombre de algunos con los que mantuvo conversaciones.

"No pueden negar la mayor. Existieron conversaciones y se llevaron a cabo mucho antes de que el señor Aldama pasara por Soto del Real, es importante decirlo", confirma en su entrevista en el programa.

Cuando le llaman en mayo y abril de 2024, "hay conversaciones que tienen que ver con este trasfondo, se alerta a las diferentes partes políticas de lo que está sucediendo y hay una cosa que me deja bastante sorprendido", confiesa. Eso es que "desde Ferraz me dicen 'Espera que vas a recibir instrucciones' después de contar lo sucedido", refiriéndose al caso Koldo.

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"Es ahí cuando me doy cuenta de que evidentemente, siendo el PSOE como es, no solamente se callan si no que miran a otro lado", señala Ramón Bermejo. Cree que su intención era "pensar que estaban por encima del bien y del mal" y es que "curiosamente esta es la primera vez que alguien que se pone al otro lado del teléfono es capaz de hacerse el olvidadizo con ciertos temas que preocupan a la nación" porque, insiste, "ellos tenían toda la información".

Algunos de los socialistas con los que habló Bermejo

Cuando Ramón Bermejo se refiere al entorno de Ferraz significa "los asesores, vicepresidencia del Gobierno y la jefatura del gabinete del Presidente". Y es que el portavoz de Aldama habló "con muchas personas".

Uno de los nombres que se presentan en la mesa es el de Cristina Narbona, "la presidenta del PSOE". "Es muy importante porque no estamos hablando de una secretaria o funcionaria. No, una de las interlocutoras que mantuvo conversaciones telefónicas con el portavoz de Aldama es Cristina Narbona", informa Alejandro Entrambasaguas.

Además, cuando Eduardo Inda le pregunta qué tiene que ver Félix Bolaños, Ramón Bermejo responde: "Vicepresidencia del Gobierno es el primer contacto que se establece para informar al que es el vigilante de los deseos del Presidente".

Otro de los nombres que salen a la palestra es Alfredo Rodríguez, "el antiguo director de comunicación del Ministerio de Obras Públicas que ahora está en Moncloa".

¿Qué les ofrecieron a cambio de su silencio?

Para Ramón Bermejo "hay que interpretar el tema de ofrecer dinero": "Hay que valorar en el momento de las evidencias cómo son esas maneras de decir que te ofrecen dinero y en qué forma".

"Yo en las conversaciones que mantuve hay una diferencia de ofrecerte dinero a ver otro contenido que va más allá", señala. Con esto se refiere a "preventas" u "otras cosas que no se cuantifican económicamente y que tienen un sostén que pueda ser puramente político porque el silencio se de", es decir, "un puesto político".