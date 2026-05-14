Horizonte Madrid, 14 MAY 2026 - 22:48h.

José Félix Ramajo va al origen del problema y señala el desencadenante de la situación actual con el narcotráfico

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Uno de los temas que más han impactado a la sociedad fue la muerte de, presuntamente, seis guardias civiles a causa del narcotráfico. Sin embargo, José Félix Ramajo corrige esta información en 'Horizonte': "No son seis guardias civiles asesinados por el narcotráfico. Son ocho guardias civiles, hay que contar a Juan Jesús y a Eneko que fueron atropellados en Sevilla por un camión narco y al policía local de la Línea de la Concepción y al último policía, un gendarme portugués, que también fue asesinado por una narcolancha".

Además, considera que el tema se debe comentar dejando claro por qué ocurre esto y de dónde viene, ya que "no podemos empezar sobre el tejado".

El motivo del empeoramiento de la situación en la lucha contra el narcotráfico, según Ramajo

Para el experto, el desencadenante del empeoramiento de la situación en la lucha contra el narcotráfico "fue la desactivación del OCON-Sur": "Es una unidad de élite de 150 guardias civiles comprometidos al mando de un caballero que es el coronel Oliva, un tipo que era capaz de quedarse enterrado en la arena esperando a que llegasen los narcos con sus hombres".

Y es que "este no era el típico que está sentado en un sillón viendo una chirigota, estaba con ellos", señala. De hecho, era una figura tan importante que decidieron disolverlo en vez de desmantelar la cabeza del coronel porque "sabían que las renuncias iban a ser masivas y que ninguno de los 150 guardias civiles que estaban asignados al coronel, que era el alma de esa unidad, hubiera seguido", explica Ramajo. "Hubiera sido un despropósito y una deshonra total", añade.

El experto quiere recordar que "cuando OCON-Sur actúa en el sur, el tráfico se reduce" porque "los narcos temen a OCON-Sur".

El coronel señala lo más grave para él

El coronel Dávila está de acuerdo con que la desaparición de OCON-Sur "tiene una trascendencia total" además de "una gravedad muy importante" que señala en el programa.

"Primero, esto ocurre en el 2022 después de que el señor Marlaska acuda a una reunión en Marruecos por unos muertos que ha habido en el salto a la valla de Melilla. No sabemos qué pasó porque esto fue en julio y en septiembre se acaba el OCON. Continúa un órgano muy importante, que es el CRAIN, el centro regional de análisis e inteligencia, que es el cerebro deL OCON, el cerebro de toda la lucha en Andalucía. Ese cerebro continúa, pero cada vez más disminuido, tiene la cabecera en Sevilla, pero lo van vaciando de contenido", informa el experto.

Esta situación ha originado un "problema gravísimo": "La lucha contra el narcotráfico en Andalucía es un reino de taifas".

No obstante, lo que le parece "muy grave" es que "estos señores pueden salir alcaldes de Barbate o de Cádiz porque tenemos en la Administración sentados a los terroristas de ETA y lo mismo podemos tener en la Administración a los narcotraficantes".