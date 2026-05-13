Miguel Salazar Madrid, 13 MAY 2026 - 23:57h.

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El debate está sobre la mesa después de que el Congreso haya aceptado retirar de forma indefinida la acreditación a los agitadores Vito Quiles y Bertrand Ndongo tras un largo proceso y las peticiones de periodistas que mostraban su indignación por su comportamiento en ruedas de prensa y en los pasillos de la cámara.