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Iker Jiménez analiza la sanción del Congreso a Vito Quiles y Bertrand Ndongo: "Si hay una normativa, hay que cumplirla"

Iker Jiménez analiza la sanción del Congreso a Vito Quiles y Bertrand Ndongo: "Si hay una normativa, hay que cumplirla"
Iker Jiménez analiza la decisión del Congreso de retirar la acreditación a Vito Quiles y Bertrand Ndongo. cuatro.es
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El debate está sobre la mesa después de que el Congreso haya aceptado retirar de forma indefinida la acreditación a los agitadores Vito Quiles y Bertrand Ndongo tras un largo proceso y las peticiones de periodistas que mostraban su indignación por su comportamiento en ruedas de prensa y en los pasillos de la cámara.

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