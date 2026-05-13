Iker Jiménez analiza la sanción del Congreso a Vito Quiles y Bertrand Ndongo: "Si hay una normativa, hay que cumplirla"
La Mesa, el órgano de gobierno de la Cámara, ha adoptado retirar sus acreditaciones
Iker Jiménez reflexiona sobre el conflicto legal entre Vito Quiles y Begoña Gómez: "Es un tema sensacional para no solo hablar del juicio"
'Horizonte', en Mediaset Infinity
El debate está sobre la mesa después de que el Congreso haya aceptado retirar de forma indefinida la acreditación a los agitadores Vito Quiles y Bertrand Ndongo tras un largo proceso y las peticiones de periodistas que mostraban su indignación por su comportamiento en ruedas de prensa y en los pasillos de la cámara.