El impacto del eclipse de sol en las mascotas

Aldara Martitegui 12 AGO 2026 - 15:22h.

Aunque el eclipse no tiene ningún riesgo para su salud, es probable que las mascotas se pongan nerviosas.

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El eclipse solar no sólo afecta a los humanos. Evidentemente y en centros de animales, zoos o reservas van a aprovechar el evento espacial. Lo van a hacer para estudiar las reacciones y comportamientos de los animales durante el eclipse. En casa las mascotas también pueden reaccionar de formas exóticas.

Al contrario que nosotros, que estaremos preparados para el eclipse y sabemos a qué se debe el cambio de luz que experimentaremos, los animales no tienen la menor idea de lo que estará pasando. Aunque el eclipse no tiene ningún riesgo para su salud, es probable que las mascotas se pongan nerviosas, pero más que por el eclipse en sí, por una reacción al vernos a nosotros. "Tenemos que tener cuidado de no plantear nosotros el problema. Por ejemplo, si a un perro decidimos llevárnoslo a un sitio donde hay muchísima gente, la aglomeración de gente, todos nerviosos intentando mirar el eclipse o los ruidos, ahí se pueden alterar".Distinto es con los animales que viven en la naturaleza y que no están acostumbrados a la luz artificial.

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Ruben Pardo García, de Bioparc, destaca que "mascotas y animales que viven en las granjas y demás tienen apagones no naturales no creo que les llame la atención como en parques u otros recintos".

Por eso, en parques como el Bioparc de Velencia o el de Cabárceno se va a aprovechar el eclipse para recoger datos y estudiar cómo reaccionan los animales ante los cambios de luz

Michel Valdés, Director del parque de Cabárceno espera que "el león africano se active durante el eclipse para atacar. Y que el elefante africano tienda a proteger a sus crías y a los miembros más débiles de la manada".