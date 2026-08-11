El doble crimen de Tauste: las claves de la muerte de Javier y Esther y por qué se sospecha de su hija mayor

Daniel Montero 11 AGO 2026 - 17:42h.

La hija había tenido una vida complicada que impactaba directamente en la vida de sus padres: vivía en Zaragoza en una casa pagada por ellos.

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En Tauste, la Guardia Civil registra por segundo día consecutivo la vivienda del matrimonio asesinado este fin de semana, ayer detuvieron a la hija mayor del matrimonio y a su pareja como presuntos autores del crimen.

Fue el sábado sobre las 3.30 de la madrugada cuando un vecino escuchó un grito, pero en ese momento no le dio más importancia. Por la mañana, Javier y Esther habían quedado para comer con unos amigos. No aparecieron. Por la tarde es su cuñado el que encuentra los cuerpos, con señales de haber sido atacados con armas blanca. Él estaba en la cama, se supone que le atacan por sorpresa de madrugada, y su madre se encontraba en la escalera, por lo que aprece que intentó escapar. Y en menos de 36 horas detienen a su hija y a su actual pareja

Los investigadores descartaron pronto el robo, la puerta no estaba forzada. Tenía que ser de su entorno familiar, pero la hija menor no estaba en la escena proque vive en Irlanda. La puerta no estaba forzada. Se buscó en los teléfonos móviles. Pueblo de 6.800 habitantes. Además el cuñado dijo que cuando fue a comunicarle el fallecimiento de su padre, la chica tenía marcas y rojeces en los brazos.

¿Y cual fue la causa del crimen? Pues esa es la gran pregunta. El caso está bajo secreto de sumario, pero es conocido en el pueblo que la chica había tenido una vida complicada que impactaba directamente en la vida de sus padres. Vivía en Zaragoza en una casa pagada por ellos. Parece que esa noche fueron a la vivienda de sus padres a hablar de algún tema que terminó en tragedia. El plazo de puesta a disposición judicial se cumple el próximo jueves. Por eso la Guardia Civil está agotando las diligencias.