Viajar sin grandes recursos: las historias de quienes se atrevieron a dar el paso

Gabriel Cruz 08 AGO 2026 - 20:34h.

¿Cuál es la verdadera para lanzarse a hacer ese viaje soñado?

¿Quiere ser explorador?

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Hay viajes corrientes y otros extraordinarios. No porque los protagonicen personas excepcionales, sino porque son personas comunes que decidieron dar el paso y cambiar su vida.

Son los casos que recogemos en el siguiente reportaje desde el que dio la vuelta al mundo en mil días sin coger un avión, desplazándose únicamente por tierra y mar, hasta la pareja que recorrió varios países solo en bicicleta. También tenemos el caso de Samuel Salmerón, un exejecutivo bancario que dejó su trabajo para recorrer África y Sudamérica durante dos años y medio. Asegura que un año de viaje equivale, en experiencias, a una década de vida sedentaria.

La hospitalidad y la superación del miedo, las grandes lecciones de estos viajeros

La hospitalidad y la superación del miedo son dos de las grandes lecciones que comparten estos viajeros. Como los trotamundos manchegos que cruzaron América, desde Alaska hasta Tierra del Fuego, en un vehículo todoterreno convertido en su hogar. Ambos destacan que no contaban con grandes ahorros y que es posible viajar con un presupuesto ajustado, incluso inferior al coste de vivir en España.

Todos compartieron sus vivencias en el Centro El Almacén de Viajes, en Madrid, donde lanzaron un mensaje común: dejar de posponer los sueños, fijar una fecha de salida y empezar el camino. Porque, aseguran, hasta que no se da el primer paso, el viaje no deja de ser una ilusión.