El fotomatón del amor que arrasa en Nueva York

Un usuaria confirma qie "te pregunta sobre tus valores, tu visión del mundo y tus creencias."

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Largas colas en busca del amor. Hay un fotomatón en Nueva York promete hacer match dejando a un lado el scroll infinito de las aplicaciones de citas. "Vengo desde Nepal y dije tengo que probarlo cuando vaya a Nueva York." Solo hay que responder a 26 preguntas . "Te pregunta sobre tus valores, tu visión del mundo y tus creencias", destaca Liam McGregor, cocreador de Missed Connections. Después entra en juego el destino o al menos el algoritmo. "Lo vi en Tik Tok y pensé: ¿Por qué no porbarlo a ver su conozco a alguien?

Lo primero es pasar a la cabina, sonreír y ya tenemos la foto de un posible amor. Te emparejan con la persona mas compatible que ya haya respondido esas preguntas. El resto es cosa de Cupido o de las redes sociales. En la mano de cada uno está encontrar a esa persona o simplemente que el destino actúe algún día.

Una foto que cuesta 10 dólares, pero que podría ser el inicio de una bonita historia de amor. "Creo que sería un comienzo muy bonito para una película romántica si te encontraras con tu alma gemela aquí y luego se conocieran en el futuro"

Aunque algunos no se identifican con esta forma de ligar: "No me identifico con eso, no me parece del todo natural", dicen.

A aquellos que han probado suerte solo les queda descubrir qué hay detrás de esa sonrisa. ¿Flechazo... o química revelada?