SpaceX llega a la Luna por accidente e impacta contra ella: un regalo para los científicos

Aldara Martitegui 05 AGO 2026 - 17:27h.

Elon Musk ha hecho historia, porque Space X ha llegado a la Luna.

Elon Musk acelera la carrera por volver a la Luna: lanza dos sondas privadas en un mismo cohete de SpaceX

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Elon Musk ha hecho historia, porque Space X ha llegado a la Luna. Pero en realidad, ha sido sin querer, por accidente. Lo que ha ocurrido es que un propulsor de su cohete Falcon 9, que estaba descontrolado, se ha estrellado con la superficie lunar. Las redes sociales se han llenado de imágenes que simulan el impacto de una parte del cohete Falcon 9 contra la Luna, justo en el cráter Einstein en el borde occidental visible del satélite. Una colisión imperceptible para el ojo humano, e inocua para nuestro planeta, pero que representa una extraordinaria oportunidad científica.

Astrónomos de todo el mundo podrán estudiar con precisión cómo responde el suelo lunar al impacto de un objeto de 4 toneladas a una velocidad de 8.700 kilómetros por hora. Lo que hace especialmente interesante este acontecimiento es que, a diferencia de los meteoritos naturales, en este caso, los científicos conocen con bastante precisión el objeto que va a impactar en la Luna, su masa, la velocidad a la que llega y su trayectoria.

Los expertos esperan obtener información muy valiosa sobre el satélite de la Tierra, en concreto, sobre cómo proteger a los astronautas y a cualquier infraestructura del programa Artemis, que se envíen a la luna en el futuro. La información que se recabe y procese también será crucial para mejorar los sistemas de seguimiento y gestión de la conocida como basura espacial: objetos -como el Falcon 9- fabricados por el ser humano que tras terminar su misión permanecen en órbita alrededor de la Tierra.