Las tecnológicas saltan a bolsa: Musk se puede convertir en trillonario

Cristina Montalvo 09 JUN 2026 - 16:36h.

La empresa que desarrolla Chat GPT acaba de presentar su solicitud para salir a bolsa.

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La empresa que desarrolla Chat GPT acaba de presentar su solicitud para salir a bolsa. Ha sido la última de las grandes tecnológicas vinculadas a la inteligencia Artificial que decide acudir al mercado. Hace unas horas, Open AI anunciaba que ha registrado de forma confidencial ante el regulador bursátil de Estados Unidos la solicitud para empezar a cotizar en bolsa. No desvela cuando lo hará ni a qué precio saldrán esas acciones, pero está empresa, que desató la fiebre por la IA con el lanzamiento de Chat GPT acaba de completar la mayor ronda de financiación de la historia y está valorada en más de 850.000 millones.

Los tiempos son importantes porque en esta carrera para obtener fondos compite con Anthropic, la otra gran compañía de IA, más centrada en clientes empreariales, de fuerte crecimiento y que hizo el papeleo para salir a bolsa hace una semana. Previsiblemente, ambas llegarán al mercado tras el verano.

La idea del lanzarse a bolsa está relacionada con el desarrollo de la Inteligencia artificial es muy caro. Requiere enormes inversiones, en tecnología, centros de datos, en un momento en que estas empresas están aumentando sus ingresos, pero aún no son rentables. Necesitan músculo financiero para seguir creciendo y acercarse a esos objetivos que prometen.

Y la tercera es SpaceX. La compañía de Elon Musk que es un tres en uno, aúna cohetes, inteligencia artificial y un sistema de internet por satélites. Debuta este viernes, en la que será la la mayor salida a bolsa de la historia. Valorada en 1.77 billones, espera captar más de 74.000 a 135 dólares por accion. Esta operación convertirá a Musk en el primer trillonario del mundo.