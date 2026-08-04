Sandra Mir 04 AGO 2026 - 14:47h.

La Guardia Civil acaba de poner en marcha una oficina en Ceuta para que familiares y conocidos llamen y denuncien de forma oficial

Compartir







En la frontera entre España y Marruecos, decenas de familias foto en mano preguntan si hay noticias de sus familiares desaparecidos. Muchos son menores en paradero desconocido desde hace 4 días, desde el asalto a la frontera. La Guardia Civil acaba de poner en marcha una oficina en Ceuta para que familiares y conocidos llamen y denuncien de forma oficial. Ya hay muchas fotos en redes sociales denunciando desapariciones. Basta teclear 'desaparecidos Ceuta' para comprobar la desesperacion de las familias al otro lado de la frontera. Son rostros como los de Wael de 17 años y su amigo Youssef de 19. Ninguna noticia de ellos desde que se lanzaron al mar.

La mayoría de los desaparecidos son menores, como Mohamed de 17, o Zacaría que cruzó la forntera el jueves junto a su hermano. Se dan casos de madres que han perdido a sus hijos en el mar que ahora enseñan sus últimas imágenes con el neopreno puesto antes de lanzarse al espigón..

Al otro lado de la valla, las famliais pasan los dias de angustiosa espera. Es el caso de Ibtissam. No sabe nada de su hijo. "Me contactó para avisarme que había llegado, pero no he vuelto a saber de él. Ha muerto mucha gente. No sé, que Dios nos proteja".

Solo les queda colgar sus fotos, confiar que alguien vea su telefono en Tik Tok en Instagram o Facebook y cruzar dedos para que no sea la peor llamada de sus vidas.