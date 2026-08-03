Interior y la Policía investigan si entre los 4.000 inmigrantes ilegales de Ceuta hay delincuentes
Ceuta es un punto caliente para las mafias por dos cuestiones: El yihadismo y el tráfico de drogas.
Quim Clavaguera, abogado especialista Extranjería: "Cada caso de un menor se estudiará de forma individual"
El Ministerio del Interior va a investigar si entre las miles de personas que entraron en Ceuta hay delincuentes, sujetos peligrosos.Se estima que en estos momentos hay 4.000 personas sin identificar. Estos trabajos de investigación son habituales. Las mafias y los delincuentes buscan siempre la oportunidad.
Es evidente que la inmensa mayoría de la gente que pasó a Ceuta viene buscando una vida mejor pero existe la posilidad de que personas con corte delincuencial, sobre todo de redes organizadas como los narcos o yihadistas hayan tratado de entrar a España por ese camino. Quedan unas 4.000 personas en Ceuta sin identificar y parte del trabajo de los agente es ponerles nombre para saber quién está en suelo español. Sería una negligencia no tratar de identificarlos.
Por el momento y para tranquilidad de todos no se ha decetado a nadie con antecedentes por yihadismo o por trafico se drogas. Pero Ceuta es un punto caliente para las mafias por dos cuestiones: El yihadismo y el tráfico de drogas. En los últimos meses hemos tenido por ejemplo una gran operación con un narcotunel en el Tarajal y sabemos por las escuchas telefónicas que esta mafia estaba buscando la forma de que su arquitecto pasara desde Marruecos para construir los túneles sin ser detectado. Por otro lado llevamos en lo que va de año cuatro operaciones contra el yihadismo con detenidos en Ceuta.
Además interior ha colocado ya la barrera maritima que tratará de impedir este tipo de asaltos. Aunque más que impedir este tipo de saltos, lo que busca es poder garantizar las devoluciones en caliente si los saltos se produce. La sentencia del Supremo decía que tiene la persona que accede ilegalmente a España tiene que cruzar "elementos de contención" para poder ser devuelta en el mismo sitio. Y que el mar por sí solo no es un elemento de contención suficiente. Así que si alguien ahora consigue salvarlo, podrá ser devuelto en caliente en ese mismo momento.