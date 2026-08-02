La brecha digital en los mayores de 65 años les hace más vulnerables a fraudes y ciberestafas

Cecilia Encinas 02 AGO 2026 - 20:15h.

En un mundo cada vez más dependiente de la tecnología, a los mayores les ha tocado ponerse las pilas

La campaña 12 meses 12 causas de Mediaset de este mes trata de sensibilizar sobre esta cuestión

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Menos de la mitad de los mayores usa internet de forma regular, limitando su acceso a gestiones y servicios básicos. Esa falta de autonomía en el uso de nuevas tecnologías les convierte en blancos de ciberengaños. La campaña 12 meses 12 causas de Mediaset de este mes trata de sensibilizar sobre esta cuestión.

Hasta 100 euros le estafaron a Conchita al ir a contratar una aplicación que se anunciaba en redes, y además la plataforma encargada del pago no le devolvió el dinero. También perdió 45 euros al comprar en una web que venía ropa de distintas marcas con descuentos. Eso sí, no ha caído en otras estafas como la de suplantación de identidad, cuando alguien se hizo pasar por su hija para hacerle llamar a un número de teléfono.

Los mayores, los más vulnerables a estafas o fraudes

Perfiles como ella, mayor de 65 años, son los más vulnerables a este tipo de estafas o a fraudes bancarios. En un mundo cada vez más dependiente de la tecnología, a ellos les ha tocado ponerse las pilas, y tratan de adaptarse aunque algunos han decidido renunciar del todo, y dejar cualquier trámite o gestión que implique el uso de tecnología a algún familiar.

Esa es la brecha que policía Nacional trata de combatir dentro del Plan Mayor Seguridad en colaboración con asociaciones como Emancipatic, con formaciones donde les enseñan herramientas ante posibles estafas. Algunas son tan básicas como no dar nuestros datos bancarios si no estamos completamente seguros de que la web con la que interactuamos no es un engaño. Son consejos que en realidad nos sirven a todos porque cualquiera puede caer en ellas