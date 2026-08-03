Sandra Mir 03 AGO 2026 - 15:17h.

Una nueva moda anti social que triunfa, paradójicamente, en redes sociales.

Presumen de no tener amigos, alardean de su soledad, pero los expertos alertan de los riesgos.

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En un mundo interconectado en el que parece que todos tenemos que ser superactivos socialmente, cada vez más personas presumen de su soledad. De comer sólo, de viajar sólo, de pasear sólo. Y lo hacen precisamente en redes sociales. Presumen de no tener amigos, alardean de su soledad.

Dicen que es elegida, que se trata de una decisión y asi lo demuestran, con sus mascotas, sus cenas de uno, sus series sin compartir. Un mundo, según ellos, en equilibrio, donde la sociabilidad es casi el demonio. Y eso teniendo en cuenta que el ser humano es un ser social.

Por eso la pregunta es si estamos ante una tendencia antinatural. "Alguien que dijo que la gente tiene que estar sola y a mí tienen que enseñarme a estar con gente", dice algunos, eso sí, comunicando su soledad elegida por redes, para que la conocieran muchos otros. Dicen que la soledad no es siempre dramática. Pero lo hacen comunicándola, para que se sepa. Y para lograr likes.

Daniel Novoa, psicóloga, señala sobre esta nueva moda "la gran diferencia entre querer estar en soledad en momentos puntuales, darse uno su tiempo, un permiso, pero no dejar que eso se nos vaya de las manos. Las redes sociales tienen mucho atractivo y eso sí es peligroso. Porque estar solo, pero centrarte en ellas, pude generar una bola de nieve en la que no salgas de casa, te relaciones poco y que no gestiones bien la soledad".

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Hay que distinguir entre querer estar solo y la existencia de algún problema para tener relaciones. "Sentirse solo es natural, pero hay que tener mucho cuidado de cuánto tiempo esa soledad te puede atrapar".

En conclusion, una nueva moda antisocial que triunfa, paradójicamente, en redes sociales.