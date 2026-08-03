El sindicato médico de Ceuta denuncia una situación límite tras la llegada masiva de inmigrantes y asegura que los profesionales han tenido que doblar turnos sin recibir refuerzos

Todos los programas completos de 'Todo es mentira', en Mediaset Infinity

Compartir







El sindicato médico de Ceuta ha denunciado la situación sanitaria que se está viviendo en la ciudad tras el aumento de llegadas de inmigrantes en los últimos días. Los profesionales aseguran que se encuentran desbordados y que han tenido que hacer frente a esta situación sin refuerzos ni un protocolo específico.

'Todo es mentira' ha hablado con Enrique Roviralta, presidente del sindicato médico de Ceuta, quien ha criticado la falta de apoyo recibido por parte de las administraciones: “No ha habido ningún protocolo, no ha habido ningún apoyo ni refuerzos. Los refuerzos que hemos tenido somos nosotros mismos, personas doblando turnos sin dormir han tenido que atender una situación de absoluta catástrofe”.

Presidente del sindicato médico de Ceuta: "No queremos agradecimientos, queremos hechos, queremos que venga y que nos apoye realmente"

Roviralta también ha reclamado la presencia de la ministra de Sanidad y ha pedido medidas concretas más allá de los mensajes de apoyo: “¿Dónde está la ministra, que es compañera? Hoy ha puesto una felicitación en sus redes que agradecía a los profesionales su trabajo. Nosotros no queremos agradecimientos o buenas palabras, queremos hechos, queremos que venga y que nos apoye realmente”.

Además, el presidente del sindicato ha asegurado que los sanitarios se han sentido abandonados durante esta crisis: “Nos hemos sentido absolutamente ciudadanos de segunda, nos hemos sentido más solos que la una. Estamos absolutamente huérfanos de Estado”. También ha destacado el apoyo recibido por parte de otros profesionales sanitarios de la península.