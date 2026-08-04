Guardias civiles y policías aseguran que alertaron al Gobierno de la crisis de Ceuta mientras Marlaska niega informes previos

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La Guardia Civil y la Policía aseguran que informaron en junio al Gobierno sobre el posible escenario que podía producirse en Ceuta, mientras que Fernando Grande-Marlaska mantiene que no existió ningún informe del CNI que alertara de una llegada masiva de migrantes a Ceuta.

'Todo es mentira' habla con Rachid Sbini, portavoz de AUGC en Ceuta, asegura que desde su organización trasladaron la preocupación por una posible entrada masiva tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo sobre las devoluciones en caliente: “El ocho de julio, tras leer la sentencia del Tribunal Supremo sobre las devoluciones en caliente tras las entradas por el agua, nos pusimos en contacto con el presidente de la ciudad para tener una reunión con carácter de urgencia y trasladarle la preocupación por el contenido de esa sentencia que podía provocar un efecto llamada”.

El portavoz de AUGC: "Hemos contabilizado 100 cadáveres, la cifra es estremecedora"

Sbini asegura que, tras esa alerta, aumentó el número de personas intentando cruzar la frontera y critica que no se tomaran medidas: “Desgraciadamente el tiempo nos ha dado la razón, hemos contabilizado 100 cadáveres, la cifra es estremecedora. Desde que se hizo pública la sentencia hasta la entrada masiva que se produjo el 30 y el 31 de julio, es cierto que el número de nadadores se incrementó de forma preocupante y cuesta creer que nadie haya tenido en cuenta esta situación”.

El portavoz de AUGC cuestiona la gestión del Gobierno y reclama responsabilidades: “Cuesta creer que a quien corresponde no tuviese información sobre lo que estaba ocurriendo. El ministro Marlaska no debe seguir en el cargo ni un minuto más”.

Durante la conversación, Laila Jiménez también ha puesto el foco en la situación de los menores que están cruzando la frontera, incluidos bebés: “No sé qué situación estará viviendo alguien para acabar mandando a su criatura al mar”.