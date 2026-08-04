‘En boca de todos’ recorre los barrios obreros de Ceuta para conocer la realidad de los inmigrantes irregulares que siguen en la ciudad

Vecinos atemorizados de Ceuta: “Se han quedado los peores, los delincuentes”

Compartir







Las cámaras de ‘En boca de todos’, las primeras en acudir a la llamada de los vecinos de Ceuta horas antes de la llegada masiva de más de 60.000 inmigrantes irregulares a la playa del Tarajal, han recorrido los barrios obreros de la ciudad para conocer cuál es la realidad de todavía miles de personas que siguen refugiadas en sus calles.

Durante su recorrido por la ciudad Javi Jiménez, reportero de ‘En boca de todos’, ha encontrado a decenas de inmigrantes irregulares escondidos en los barrios obreros de la ciudad, que aprovechan cualquier callejón para esconderse y no ser vistos por las autoridades: “Esta es la imagen de la ciudad”.

La mayoría de los inmigrantes que están escondidos son jóvenes y han aprovechado la presencia del reportero para conocer cuál es la realidad que se está viviendo en la playa de El Tarajal porque no están teniendo ningún tipo de comunicación unos con otros.

Vecino de Ceuta: “Los mandan para arriba, a los barrios de los obreros”

Durante el recorrido por los barrios obreros de la ciudad de Ceuta, Jiménez ha podido contar por decenas los inmigrantes irregulares que siguen deambulando por las calles. Los vecinos aseguran que tienen a unos diez u once durmiendo en sus puertas cada noche, que los comercios siguen cerrados en su mayoría y que los que siguen abiertos no tienen comida para tantos.

Vecinos de Ceuta denuncian la violación en manada de una inmigrante irregular menor de edad: “Hay testigos”

PUEDE INTERESARTE Las imágenes del interior del polémico ático de Ayuso en Madrid: seis baños y una espectacular terraza

Andrea, una vecina de Ceuta, ha denunciado la violación grupal a una menor irregular en la ciudad de Ceuta. Asegura que la situación sigue siendo insostenible, que hay vecinos escondiendo a los inmigrantes en sus casas y que ella no se atreve a salir sola de casa.

Mercedes, una lotera ceutí asaltada por inmigrantes irregulares: “No puedo denunciar, no los reconozco”

“No me robaron nada porque llevaba el bolso cruzado, pero me tiraron al suelo y me hicieron daño”, ha comenzado a explicar Mercedes, atemorizada por el asalto que sufrió a manos de cuatro migrantes y que no recibió ninguna ayuda: “Llamé al 061, pero no me lo cogieron hasta las 20:30 horas porque estaban saturados”.

Sonia, otra vecina del barrio, ha relatado cómo le asaltaron para quitarle una barra de pan que acababa de comprar. Ha relatado una agresión por la espalda, que tenia como único objetivo era el pan y que ella evitó que se llevaran.

Un vecino de Ceuta defiende a los inmigrantes irregulares: “Es mentira, no está pegando ni amenazando a nadie”

Ante el testimonio de Josefa, una vecina atemorizada de Ceuta que sale a la calle con una piedra en la mano por si algún inmigrante intenta agredirla, otro vecino, indignado se ha colado en el directo de ‘En boca de todos’ para desmentirla y explicar que no era cierta su versión, y que nadie estaba pegando ni amenazante a nadie. Ha explicado que han limpiado la zona centro de la ciudad y los han enviado a las barriadas, pero los inmigrantes no estaban causando problemas.

El 15 de agosto, la cita marroquí para un nuevo asalto a la valla de Ceuta

Miles de publicaciones y visualizaciones ya anuncian la fecha del 15 de agosto como el día de una nueva entrada masiva a Ceuta desde Marruecos. Una iniciativa difundida por reconocidos influencer marroquíes.

Mohamed y punto, sobre la llamada al asalto en redes: “Es el origen, chavales que engañan a la gente para ganar seguidores en redes sociales”

Mohamed y punto ha denunciado en ‘En boca de todos’ que el llamamiento en redes sociales es la verdadera causa que moviliza a miles de jóvenes, algunos por necesidad y otros por aventura, han participado en el asalto masivo a la ciudad de Ceuta. Un llamamiento que no duda en que vuelva a suceder y que no tiene nada que ver con los gobiernos.

Toda la actualidad, en el programa completo AQUÍ