Santiago Rivero, diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid: “¿Van a hacer un control de seguridad en un portal de vecinos?”

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Tras la polémica compra de un ático valorado en más de 6 millones de euros en el centro de Madrid por parte de la Comunidad de Madrid y su venta exprés ante la posibilidad de que fuera la nueva vivienda de Isabel Díaz Ayuso, salen a la luz las imágenes del interior de un inmueble de ultra lujo.

Valorado en más de 6 millones de euros, 600 metros cuadrados, seis baños, una espectacular terraza… Así es el impresionante ático del barrio de Chamberí que ha levantado una nueva polémica con Isabel Díaz Ayuso a la cabeza, que la presidenta ha calificado de: “Campaña de desprestigio”.

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La Comunidad de Madrid asegura que el inmueble fue adquirido el pasado mes de abril con el objetivo de servir de oficina temporal ante las obras que serán realizadas en el edificio de Sol, pero el inmueble no permite el uso de sus viviendas como oficinas y hasta miembros de su propio partido han dudado de la veracidad de dicha información.

Tan solo unas horas después de saltar la información a los medios de comunicación, la presidenta anunciaba la venta del ático y de varios inmuebles más, y el uso del dinero adquirido para dar ayudas a los vecinos afectados por el incendio forestal de la Sierra Oeste que ha dejado devastada la sierra madrileña.

Santiago Rivero, diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid, ha explicado en ‘En boca de todos’ que todavía no se sabe el precio de venta del ático y ha puesto en duda la veracidad de la explicación dada por el gobierno de la Comunidad de Madrid: “No se sabe la cifra real por eso hemos presentado una serie de peticiones en la Asamblea… Queríamos acelerar una respuesta que suele tardar meses. No hay dinero para climatizar los colegios, pero hay dinero para climatizar Sol y el ático”.

“¿Van a hacer un control de seguridad en el portal de vecinos? Nos ha mentido, iba a ser su residencia habitual… Ella quiere vivir como Dios y sino se lo paga Quirón se lo vamos a pagar los madrileños… No puede tener la secretaria de la Comunidad en ese ático”, ha continuado denunciando el socialista.

Cristina Cifuentes ha defendido la gestión de la presidenta de la Comunidad Madrid y ha planteado la necesidad de tener algunas residencias para recibir a invitados o ciertos imprevistos que puedan surgir durante el mandato.

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