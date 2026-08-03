Vecinos atemorizados de Ceuta: “Se han quedado los peores, los delincuentes”

Los vecinos aseguran que son ellos lo que les tienen que echar de sus barrios porque la policía no da abasto

El CETI de Ceuta, desbordado: cientos de migrantes permanecen fuera y algunos intentan entrar por la fuerza

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Cuatro días después de la llegada masiva de casi 70.000 inmigrantes a la ciudad de Ceuta de forma irregular, son todavía miles las personas que siguen deambulando por las calles y playas de la ciudad, y tienen a los vecinos atemorizados porque no tienen ni comida ni ropa y se están colando en sus viviendas.

Aunque el Gobierno anunció la devolución en caliente de los inmigrantes que entraron de forma irregular, todavía son muchos los que se han resistido a marcharse y la ciudad de Ceuta, según denuncian sus propios vecinos, sigue sin recuperar la normalidad: “En dos días no se van, muchos se esconden. Es muy difícil recuperar la normalidad…”.

Una de las vecinas ha explicado en directo en ‘En boca de todos’ que no hay medios para atender a los vecinos: “Los propios vecinos somos los que les estamos echando de nuestros barrios, se meten, te roban la ropa si consiguen… Tuvimos un problema con una chiquilla de 14 años, pero la policía no está, los militares no están, somos los vecinos los que tenemos que actuar…”.

Aseguran tener miedo porque se están metiendo en las viviendas: “Han okupado tres o cuatro, han quemado un coche, han robado en una pastelería…. Yo no puedo hacer fuego en la playa, pero ellos sí… No podemos ir a la playa, ¿Por qué no les echan de la playa?”. Y han denunciado la falta de medidas para que se vuelva a repetir: “Han puesto una boya, pero a nadie se le ha ocurrido arreglar la puerta de la valla”.

Alejandro Ramírez, vicepresidente de Ceuta: “Normalidad, ninguna”

El vicepresidente de Ceuta, Alejandro Ramírez, ha explicado en ‘En boca de todos’ que no estamos ante una crisis humanitaria y que están todavía muy lejos de recuperar la normalidad. En el año 2021 asegura que tardaron tres mese en volver a la normalidad y que ahora siguen con miles de inmigrantes irregulares en las playas y calles de Ceuta: “Esto no es una crisis migratoria, se ha violado la integridad del territorio”.

Pillan a Pedro Sánchez dándose un chapuzón en Lanzarote: una ‘playlist’ veraniega y un bañador azul

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Los 60 agentes distribuidos por tierra, mar y aire y la prohibición de navegar en las aguas que rodean a su residencia en La Mareta (Lanzarote) no han evitado que las cámaras pillen al presidente del Gobierno dándose un baño, con bañador azul, en las playas de Lanzarote dónde acaba de comenzar sus vacaciones familiares al ritmo de una ‘playlist’ que ha recomendado a todos los españoles.

Ceuta se blinda contra Vito Quiles y Núcleo Nacional: “Fuera, fuera”

Los agitadores ultra Alvise Pérez y Vito Quiles fueren expulsados al grito de: “Fuera, fuera” por los vecinos de la ciudad de Ceuta. Una reacción unánime que se repitió con la misma contundencia contra los representantes de la asociación fascista Núcleo Nacional. Debido a la contundencia, la policía tuvo que intervenir para asegurar la seguridad.

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