Entre los 60.000 inmigrantes ilegales que han entrado en Ceuta también hay familias y muchos menores.

Ceuta pide a los militares, cerrar la frontera y decretar la emergencia nacional: "Marruecos no nos da nada, venimos por un futuro"

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Entre los 60.000 inmigrantes ilegales que han entrado en Ceuta también hay familias y muchos menores. Una de las preocupaciones de los más jóvenes es llamar a sus casas para comunicar que están a salvo. Una imagen que se ve en las calles ceutíes, colapsadas. Ayer había niños entre la masa que entraba en Ceuta y aunque no hay una cifra de menores contabilizada, los tutelados por la ciudad de Ceuta habrían aumentado en 130 niños llegando a más de 700.

En el caos vivido ayer, en medio de la avalancha algunos decidieron entrar con bebés, algunos muy pequeños llevados en brazos hacia la playa. Otro padre corre con su hija mientras critica la situación bajo el régimen marroquí. En medio de la turba, entre las rocas, sorprende un sombrero. Es una madre que para su avance en esa roca para dar de mamar a este otro niño muy pequeño mientras a su alrededor una multitud de hombres siguen con su marcha.

Otras imágenes nos muestran a un pequeño a una tabla amarrado mientras se graba con un palo selfie en su incursión a Ceuta. Los hay que son más temerarios, y son capaces de dejar a un pequeño en un flotador en medio del caos. Afortunadamente, como Moisés, llegó mecido por las olas llegaba y, por suerte, fue rescatado

Hoy el perfil de familia se ve más que ayer, donde los adolescentes y hombres eran prácticamente el perfil. Hoy se acercan más mujeres a la frontera, en la que continúa el movimiento continuo de personas.

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Más llamativo es el caso de un padre que ha cruzado a Ceuta con sus cinco hijas, todas con chaleco salvavidas. Lo han hecho a nado ayudándose únicamente por unos chalecos y un flotador. El padre se impulsaba en el agua para empujar a las menores hacia la orilla.