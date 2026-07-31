"Estamos vendidos, estamos más solos que la una", señalan enfadados los ceutíes en plena calle.

Las imágenes más duras de la llegada de inmigrantes a Ceuta: menores abandonados en flotadores y madres amamantando bebés entre las rocas

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El Gobierno estudia dar ayudas a los comerciantes que no han podido hoy levantar la persiana en Ceuta por la masiva llega de migrantes y que ha paralizado la actividad de la ciudad. Porque si el foco ha estado puesto en la entrada de miles de migrantes ilegales hay que mirar también a los ciudadanos ceutíes que han visto cómo su ciudad se ha cerrado a cal y canto, víctima del miedo y el caos. Esta es una nueva crisis de los ceutíes, pero no es la primera que sufren, informa M. Manchón y M.Lilao.

En mitad del tumulto se palpa la indignación. "Estamos vendidos, estamos más solos que la una", señalan enfadados los ceutíes en plena calle. "Esto es una invasión, necesitamos ayuda y la pedimos encarecidamente", señalan muchos. "Ellos no comen, pero nosotros tampoco está todo cerrado".

Ha habido saqueos en comercios y supermercados, "vamos a por pan, pero no hay" y algunos asaltos a viviendas. "Tenemos miedo".

"Esto es una distopÍa, la gente no quiere salir a la calle por miedo, con razón", comentan. Y los hay que van a aplazar sus vacaciones por no dejar la casa sola. "Somos 80.000 habitantes y lo que ha venido, ¿dónde se meten?".

El caos es enorme en la ciudad. Los militares tratan de controlar las calles como pueden. Y la policía está desbordada. No es fácil contener las lágrimas. "Yo soy de Ceuta, nacida aquí, tengo aquí a casi toda mi familia, soy feliz en Ceuta, pero ahora mismo la situación en la que estamos es desesperante". Frente a una situación límite