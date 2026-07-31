En toda esta crisis con Marruecos, hay una de la pregunta clave: ¿Por qué se produce ahora esta avalancha humana, qué ha cambiado en el último mes?.

Mafias, una sentencia del Supremo: por qué se ha producido hoy la llegada masiva de inmigrantes desde Marruecos

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En toda esta crisis con Marruecos, hay una de la pregunta clave: ¿Por qué se produce ahora esta avalancha humana, qué ha cambiado en el último mes?. Y las razones son diversas: las hay de presión política, utilizando esas masas de gente, geopolítica, judiciales, y hasta deportivas.

¿Qué se ha roto en la relación con Marruecos? Algunos analistas señalan un culpable: Argelia y su apoyo a la autodeterminación del Sáhara Occidental. Su sola mención escuece en Rabat, que controla casi todo el territorio. Los expertos sospechan que todo se ha precipitado en 15 días.

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El 15 de julio el Congreso celebra un acto con un centenar de niños saharauis. La presidenta de la cámara, Francina Armengol, recuerda la responsabilidad histórica de nuestro con la antigua colonia española. Cinco días después, Pedro Sánchez visita Argelia. Aquí están enfadados con España por su giro a favor de Marruecos. El presidente del Gobierno trata de recomponer las relaciones. Días después se aprueba una ley que concede la nacionalidad española a los saharauis.

Y llegamos a ayer. 30 de julio. Los gendarmes marroquíes desaparecen de la frontera. Miles entran por el Tarajal. Es festivo. Casualidad o no, Marruecos celebra el Día del Trono.

A esa misma hora, Mohamed VI recibe al presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Invitación muy oportuna. Frente a la opción española, Marruecos no oculta su pretensión de albergar la final del próximo Mundial de fútbol.