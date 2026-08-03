Las hojas y las flores de los nísperos están llenos de antioxidantes y de fibra.

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Las hojas y las flores de los nísperos están llenos de antioxidantes y de fibra. Lo descubrió hace años la medicina tradicional china y ahora una científica española ha creado con ellas una especie de té parecido al matcha. La cooperativa más grande de España de esta fruta apuesta por impulsar su consumo, informa Sofía Muñoz.

De hecho, más de 10.000 toneladas de nísperos han salido este año de los campos en invernadores de Callosa D'En Sarriá. El 70% se destina a la exportación y solo el 30% al consumo nacional. El níspero es una fruta muy estacional, la campaña apenas dura tres meses, por eso, muchos estudios intentan desestacionalizarlo, y aprovechar todas sus propiedades gracias a las hojas del árbol.

María Eugenia Berenguer, técnico de campo, afirma que "intentan aprovechar todos los recursos y los desperdicios que hay que hacele al árbol para poder sacarle beneficios" Y lo comprobamos. Una vez recogido el fruto se poda el árbol, llega el momento mas importante como es la clasificación de la hoja.

Como señala Inés Carballo, bióloga del Proyecto Erya. En este punto lo que interesa es el brote, no la hoja madura porque es mucho más tierno y bastante más protección de la lana. Y del campo pasa al laboratorio. La hoja se trocea, se tritura, se deshidrata y se muele hasta obtener un polvo muy fino. Ese polvo fino tiene multitud de propiedades. "Tiene vitamina A, antioxidantes, beneficios para salud digestiva, fomento de microbiota, saciedad...".

Dadas sus propiedades, el objetivo es añadirlo o yogures, barritas energéticas, suplementos alimantarios y condimento para ensaladas.