Es un momento de gran oportunidad para científicos e investigadores de todo tipo, desde astrónomos, evidentemente, a oftalmólogos.

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El eclipse solar no sólo lo van a disfrutar los curiosos. Es un momento de gran oportunidad para científicos e investigadores de todo tipo, desde astrónomos, evidentemente, a oftalmólogos, o incluso van a monitorizar el comportamiento de los animales.

El hecho de que se haga de noche en pleno día tiene sus efectos. Cambian los instintos. La luz se filtra de una manera especial. Ni siquiera los colores los veremos como siempre. De ahí que percepción y comportamiento se vean alterados por algo, a priori, tan simple.

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Pero, por si no había quedado claro, el eclipse, de simple no tiene nada. Por eso se hacen estudios de comportamiento. En el bioparc valenciano estarán atentos a chimpancés, elefantes y tortugas. ¿Cómo reaccionan a este momentáneo cambio?

Rubén Pardo, del Departamento de Biología de Bioparc, los flamengos piensan que se hace de noche y se van a dormir. Y analizaremos los cambios.

Y ojo, que a nuestro alrededor, simultáneamente, veremos "un cambio de la intensidad en los cantos aves los insectos dejan de volar", señala María Uresandi, del Planetario de Pamplona

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Y con ellos, nosotros también. Nuestro organismo responde. Y no se trata solo de los devastadores efectos sobre la retina. Como señala María Jesús Cruz Carmona, neumóloga del Vall d'Hebron señala que "es de esperar que altere nuestros parámetros fisológicos. Aspectos climáticos como la bajada de temperatura puede alterar nuestra frecuencia cardíaca o respiratoria".

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Con un reloj inteligente, lo podríamos comprobar. Es una aplicación, desarrollada por el Vall d'Hebron, la que estudiará la repercusión sobre nuestro cuerpo que ejerce el eclipse solar. Que más que un fenómeno de simple disfrute, que también, es digno motivo de estudio.