Son las nuevas imágenes del terrorífico incendio en el local suizo en fin de año.

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Hoy han salido a la luz nuevas imágenes del terrible incendio en el que murieron 41 personas que celebraban la nochevieja en un restaurante de Crans Montana en Suiza. Imágenes del momento muy en las que se ve a los amigos de muchos de los que fallecieron intentando ayudar, desesperados. Desde fuera trataban de sacar a sus amigos del infierno en el que se convirtió el local.

Es el exterior del Constelación. Unos chicos asisten aterrorizados al siniestro espectáculo que se ha iniciado en el interior. La pared de cristal deja ver la voracidad del fuego que se ha extendido a toda velocidad dentro del local abarrotado de jóvenes. Algunos, entre el humo que inunda en segundos el interior, consiguen salir medio agachados evitando respirar ese aire viciado. Otros agarran sillas y dan golpes en los cristales con la intención de liberar el espacio de humo.

Son las nuevas imágenes del terrorífico incendio en el local suizo en fin de año.

Una tragedia que dejó 41 fallecidos y más de un centenar de heridos, muchos de ellos con quemaduras graves. El incendio se originó por unas bengalas colocadas sobre botellas de champán que prendieron fuego al revestimiento del techo, compuesto por un material altamente inflamable. El fuego se propagó en cuestión de segundos, provocando una evacuación caótica y convirtiendo el local en una trampa mortal.

La Fiscalía del cantón de Valais mantiene abierta una investigación penal contra los propietarios del establecimiento por presuntas negligencias relacionadas con la seguridad contra incendios y el cumplimiento de los aforos. Hay demandas también contra las empresas que realizaron los peritajes de seguridad. El Gobierno italiano se ha personado también en el procedimiento en medio de una batalla con Suiza por la asistencia hospitalaria de sus ciudadanos.