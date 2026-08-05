Las gafas de Nuño: el negocio del eclipse de sol gracias a una madre

Más de 600.000 españoles ya han comprado sus gafas para el 12 de agosto.

La idea se la dió su madre cuando supo que su pueblo era un lugar perfecto para verlo.

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Apenas falta una semana para el eclipse y empresas como la de Álvaro en Mallorca ya están completas. "Se han vuelto locos", dice. Tiene doce embarcaciones. Pero en la isla viven la misma situación los hoteles, que a pesar de los precios no tienen nada disponible. La cena para después también cuenta Es el precio a pagar en las Baleares, pero en Salou, otro de los puntos, se alquilan balcones a miles de euros porque son pocos los que quieren perdérselo, informa Maialen Larrinaga y Enritz Gómez.

Más al sur, en Valencia, la Albufera se llenará de barcas. Se esperan al menos 5.000 personas solo en esta parte y que se ha convertido en todo un regalo para la España vaciada. Pero no sólo para ella.

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Este es un eclipse que vamos a ver en parte gracias a las gafas de Nuño, un joven ingeniero burgalés que ha vendido más de 600.000 gafas homologadas para disfrutar del momento. La idea se la dió su madre cuando supo que su pueblo era un lugar perfecto para verlo.

Tras recorrer medio mundo y haber trabajado de pintor o repartidor. La vida de esta joven ingeniero burgalés cambió el día que pisó Lodoso, el pueblo de su abuela. "Nos explicaron que iba a haber un eclipse total y que Lodoso iba a ser un sitio único", recuerda

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En el observatorio del pueblo, los astros se alinearon y su madre proyectó el éxito. "Me dijo, si va a ser algo tan importante, ¿por qué no te dedicas a vender las gafas para el eclipse?". Y le dije: mamá has tenido la mejor idea"

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Producidas en Estados Unidos y homologados en Irlanda, su proyecto ha llegado hasta el Gobierno, porque hasta Pedro Sánchez anunció las gafas al pedir en redes tener precaución el día del eclipse. "Enseñaba nuestras gafas queriendo mostrar una gafa homologa y nos hizo mucha ilusión".

Como Sánchez, más de 600.000 españoles ya han comprado sus gafas para el 12 de agosto. "Poder dar el objeto con el que disfruten de ese momento me llena mucho".

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Y también se va a llenar Lodoso. Su alcalde, Óscar Alonso, reconice que el pueblo va a ser un sitio idóneo y "ya tenemos más de 2.200 apuntados. De Corea, Canadá, Francia, Polonia...".

Nada eclipsará ese momento único e irrepetible.