cuatro.com 04 AGO 2026 - 14:03h.

En el programa de esta semana de 'Planes Cuatro', volveremos a la Comunitat Valenciana, uno de los mejores destinos para practicar astroturismo del país

Además, viajamos a la siempre bulliciosa Brasil y te contamos cuatro rincones imprescindibles de Praga

Cuatro razones para visitar Alboraya (Valencia), entre la huerta y el Mediterráneo

Compartir







¡Bienvenidos una semana más a Planes Cuatro! En este nuevo episodio, volveremos a la Comunitat Valenciana, uno de los mejores destinos para practicar Astroturismo en el país. Además, te damos cuatro motivos para viajar hasta la siempre bulliciosa Brasil y descubrimos cuatro rincones imprescindibles de Praga.

Astroturismo en la Comunitat Valenciana ¿dónde ver el eclipse del 12 de agosto?

La Comunitat Valenciana cuenta con una importante oferta para practicar astroturismo, una actividad que está de moda este verano a cuenta del histórico eclipse solar del próximo 12 de agosto…

PUEDE INTERESARTE Cuatro razones para visitar Alboraya (Valencia), entre la huerta y el Mediterráneo

El astroturismo en la Comunitat Valenciana es una experiencia de turismo rural y natural, en la que conectar con el espacio desde enclaves sorprendentes.

Los municipios pequeños y poco poblados son ideales para descubrir la inmensidad del espacio. Muchos de ellos están preparados para recibir a los turistas que quieren disfrutar de las estrellas.

La Fundación Starlight ha reconocido la Comunitat Valenciana como un destino ideal para el astroturismo. Alpuente, Aras de los Olmos, La Yesa y Titaguas son los municipios que forman parte de la Reserva Starlight de Gúdar-Javalambre.

Esta zona será un entorno preferente para disfrutar el miércoles 12 de agosto del primer eclipse total de Sol visible desde la Península Ibérica en más de un siglo. Y, por supuesto, también es un espacio muy recomendable para disfrutar de las estrellas durante el resto del año.

Además, cuatro razones para ir a Brasil y cuatro rincones imprescindibles de Praga

En Brasil se disfruta con el fútbol y con la samba, pero sobre todo, con las playas que se encadenan a lo largo del inmenso litoral del enorme país.

En Ipanema , la playa más famosa de Río de Janeiro , se salta de las arenas doradas y las aguas cristalinas a las noches de diversión.

, la playa más famosa de , se salta de las arenas doradas y las aguas cristalinas a las noches de diversión. Natal es conocida como la ciudad del sol, que brilla los 365 días del año, donde el estrés no existe.

es conocida como la ciudad del sol, que brilla los 365 días del año, donde el estrés no existe. La costa de Recife es célebre por sus arrecifes de coral, una experiencia increíble para cualquier buceador.

es célebre por sus arrecifes de coral, una experiencia increíble para cualquier buceador. Y Fortaleza alberga uno de los últimos paraísos vírgenes de Sudamérica: Jericoacoara.

Praga, la ciudad de las cien torres y capital de la República Checa, es conocida por su historia musical y extenso bagaje cultural.