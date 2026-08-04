Cuatro razones para visitar Alboraya (Valencia), entre la huerta y el Mediterráneo

cuatro.com 04 AGO 2026 - 13:23h.

En el programa de esta semana de 'Planes Cuatro', viajamos a Alboraya, un destino valenciano entre la huerta y el Mediterráneo

Te damos cuatro motivos para viajar hasta la poblada Tokio y cuatro rincones imprescindibles para disfrutar de Lisboa

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¡Bienvenidos una semana más a Planes Cuatro! En este nuevo episodio, te damos cuatro razones para visitar Alboraya, en la provincia de Valencia, un destino ideal entre la huerta y el Mediterráneo. Además, te damos cuatro motivos para viajar hasta Tokio, la ciudad más poblada y te descubrimos cuatro rincones imprescindibles de Lisboa.

Cuatro razones para descubrir Alboraya, en la provincia de Valencia

En la Comunitat Valenciana, en el entorno metropolitano de Valencia, está Alboraya. Un destino con identidad propia que combina playa con tradición agrícola, gastronomía, sostenibilidad y patrimonio histórico.

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Alboraya es mucho más que la cuna de la horchata. En sus tradicionales horchaterías, y campos de chufas se elabora y degusta este símbolo de identidad local y cultural, especialmente en verano.

Es en esa época cuando los campos de chufa tiñen el paisaje de un verde brillante. Su histórica huerta puede recorrerse en bicicleta por la Vía Xurra, que une naturaleza y sostenibilidad.

Alboraya tiene dos playas únicas: la Patacona, con su amplio paseo marítimo, y Port Saplaya, la Venecia valenciana. Además, el Barranco del Carraixet es un espacio ideal para la observación de aves, ya que alberga una gran diversidad de especies en un entorno que conecta la huerta con el Mediterráneo.

Gran parte del patrimonio de Alboraya reside en su histórico sistema de agricultura, con sus acequias y alquerías blancas salpicando la huerta. Un paisaje que puede descubrirse tanto caminando como en bici.

Además, cuatro motivos para viajar hasta Japón y cuatro rincones imprescindibles de Lisboa

Tokio… La capital de Japón, el país del sol naciente, es una mezcla entre tradición y modernidad.

La visita debe comenzar disfrutando de una vista panorámica de la ciudad desde alguno de sus numerosos miradores , como el de Mori o la Torre Tokio.

, como el de o la Shibuya es uno de los barrios más famosos de la ciudad , especialmente por encontrarse allí el cruce más transitado del mundo.

es uno , especialmente por encontrarse allí el cruce más transitado del mundo. Odaiba es una isla artificial que conecta con la ciudad a través de un puente. Sin duda, un lugar de ocio donde pasar el día.

es una que conecta con la ciudad a través de un puente. Sin duda, un lugar de ocio donde pasar el día. Otro de los imprescindibles es visitar sus templos, como el de Sensoji, el más antiguo de Tokio, que tiene una impresionante pagoda de cinco pisos.

Lisboa cuenta con numerosas plazas, monumentos, atracciones y puentes que visitar. Aquí te recomendamos cuatro puntos de interés.