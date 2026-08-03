Visitamos Eche y te damos cuatro razones para ir este verano a Teror

cuatro.com 03 AGO 2026 - 13:43h.

En el programa de esta semana de 'Planes Cuatro', viajamos al Mediterráneo para visitar Elche

Te damos cuatro motivos para viajar a la vibrante Dubai y cuatro razones para disfrutar del verano en Teror

Cuatro razones para visitar Vinaròs y probar su icónico langostino

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¡Bienvenidos una semana más a Planes Cuatro! En este nuevo episodio, te damos cuatro razones para visitar Vinaròs, en la provincia de Castellón, y degustar su maravilloso langostino. Además, te damos cuatro motivos para viajar hasta las fabulosas Las Vegas y te descubrimos cuatro rincones imprescindibles de Múnich.

Mediterráneo: cuatro razones para descubrir Elche

La ciudad alicantina de Elche es uno de esos destinos mediterráneos a los que hay que viajar para descubrir su patrimonio natural, cultural y gastronómico… Y siempre querer volver.

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Su excelente clima durante todo el año invita a recorrer tres ecosistemas: los montes de las sierras del interior, los conjuntos dunares y los humedales costeros.

Elche cuenta con tres Patrimonios de la Humanidad de la UNESCO: El Palmeral, legado cultural de Al-Andalus, la representación festiva del Misteri d’Elx y el Museo Escolar de Puçol.

A lo largo de nueve kilómetros de arena fina y blanca, seis extensas playas, en su mayoría vírgenes, forman el litoral ilicitano, dividido en dos por Santa Pola.

Y, como no, Elche cuenta con sabrosas especialidades gastronómicas, como el arroz con costra, el arroz con conejo y caracoles, o el tradicional puchero con pelotas.

Cuatro razones para visitar este verano Teror, en Gran Canaria

Teror es uno de esos pueblos en los que el tiempo camina despacio. En el corazón de Gran Canaria, sus balcones de madera y su devoción por la Virgen del Pino le han dado una identidad única en las islas.

de Interés Turístico Nacional. Cinco siglos de romería que reúne cada septiembre a unas 200.000 personas.

Teror es también uno de los grandes destinos europeos para el trail running. Barrancos, helechos y pinos canarios, en montañas que puede recorrerse todo el año.

En este escenario se celebra la decimosexta edición de la Aguas de Teror Trail. Una prueba donde no sólo se corre por el crono. También se corre por el ambiente y por el trato de un pueblo entregado.

Este año, en la meta espera a los corredores una propuesta gastronómica única, elaborada con productos locales, como el agua que da nombre a la prueba, el chorizo y los dulces tradicionales.

Cuatro motivos para disfrutar de la vibrante Dubai

Dubai es un destino turístico de lujo, y por eso cada día está más solicitado por viajeros de todo el mundo.

Quien visita Dubái no puede dejar de subir al rascacielos más alto del mundo, el Burj Khalifa.

Otro punto de interés es el Burj Al Arab, el mejor hotel del planeta ya que es el único que tiene siete estrellas.

Palmera Jumeirah, un conjunto de islas artificiales con forma de palmera, es uno de los atractivos más conocidos del emirato.

Y en la capital, Abu Dhabi, no hay que olvidarse de visitar la mezquita Sheikh Zayed, de las más impresionantes que se hayan construido nunca.