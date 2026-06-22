Cuatro razones para visitar Vinaròs y probar su icónico langostino

cuatro.com 22 JUN 2026 - 17:02h.

En el programa de esta semana de 'Planes Cuatro', te damos cuatro razones para visitar Vinarós, en la provincia de Castellón

Además, cuatro razones para viajar hasta Las Vegas y cuatro rincones imprescindibles de Múnich

Cuatro motivos para visitar la Ciutat de les Arts i les Ciènces, icono de Valencia

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¡Bienvenidos una semana más a Planes Cuatro! En este nuevo episodio, te damos cuatro razones para visitar Vinaròs, en la provincia de Castellón, y degustar su maravilloso langostino. Además, te damos cuatro motivos para viajar hasta las fabulosas Las Vegas y te descubrimos cuatro rincones imprescindibles de Múnich.

Cuatro razones para visitar Vinaròs, en la provincia de Castellón

Situado en la costa mediterránea, al norte de la provincia de Castellón, el municipio de Vinaròs es reconocido por sus espectaculares playas y por su tesoro culinario más destacado: el langostino de Vinaròs.

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Vinaròs cuenta con doce kilómetros de costa. El visitante puede disfrutar del sol y el mar en sus diferentes playas y calas. Como la de la Foradada, un paraíso para los amantes del snorkel, Les Deveses o Fondo de Bola

El protagonista indiscutible de su gastronomía y emblema local es el langostino de Vinaròs. Un delicioso marisco, capturado en las aguas cristalinas del Mediterráneo y que conquista todos los paladares.

Al langostino de Vinaròs se le rinde homenaje en muchos eventos gastronómicos. Destacan las Jornadas de Cocina del Langostino, donde los restaurantes locales ofrecen propuestas para todos los gustos.

La visita se puede completar recorriendo su casco antiguo, entre calles adoquinadas y de estilo mediterráneo. La iglesia de San Juan Bautista es otro punto de interés, así como el ambiente marinero de su puerto.

Además, cuatro motivos para viajar hasta Las Vegas y cuatro rincones imprescindibles de Múnich

Las Vegas recibe cada año millones de turistas atraídos por sus hoteles y casinos. Es un inmenso parque de atracciones en mitad del desierto de Nevada.

En cada hotel se puede encontrar una miniciudad. El turista se imaginará que está en Roma, París, Nueva York o Egipto sin moverse de Las Vegas.

La ciudad en la que casi todo está permitido es famosa como destino de despedidas de soltero o para contraer matrimonio por el mismo Elvis Presley.

El entretenimiento está asegurado con sus más de cien shows diarios, la noria más grande del mundo y, como no, los famosos casinos.

A solo dos horas se abre paso el Gran Cañón del Colorado, que se puede visitar por tierra, aire o incluso navegar por él.

Y pensar en Múnich es hacerlo en cerveza, salchichas, mercadillos de Navidad y palacios. La capital de Baviera tiene mucho que ofrecer a sus visitantes.