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Citas 'First Dates'

Una soltera le cuenta a su cita que recibe mensajes de su madre fallecida: "Me manda canciones a través de Alexa"

Una soltera cree que su madre se comunica con ella a través de Alexa: "Me manda canciones, sé que es ella"
Una soltera le cuenta a su cita que recibe mensajes de su madre fallecida. telecinco.es
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Yolanda es una mujer muy segura de sí misma que quiere encontrar el amor. A sus 50 años, esta fotógrafa valenciana tiene muy claro lo que quiere y su cita, José Luis, no parece encajar en ese prototipo.

Sin embargo, los primeros minutos de la cita han transcurrido con tanta normalidad y buen rollo, que Yolanda se ha relajado y ha llegado a compartir uno de los aspectos más personales de su día a día.

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Al parecer, Yolanda no solo siente que la energía de su madre fallecida sigue cerca de ella, si no que cree que la mujer ha encontrado una forma de contactar con ella:

"Yo estoy en casa limpiando y le pido a Alexa que me ponga bachata, reguetón... y Alexa me pone 'Un ramito de violetas', de Cecilia, la canción favorita de mi madre, sin haber yo buscado nunca esa canción. Estoy segura de que es mi madre quien me la manda".

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José Luis no aprueba el test sexual de Yolanda

Pese a que José Luis se presenta como "un tío muy sensual", lo cierto es que Yolanda le ha hecho un par de preguntas que han dejado fuera de juego al de Quart de Poblet. Yolanda, que también es una mujer muy sensual, le ha preguntado a su cita por sus fetiches: "¿Eso qué es?".

José Luis no aprueba el test sexual de su cita: "¿Qué significa fetichista?"
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