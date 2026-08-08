First Dates 08 AGO 2026 - 09:29h.

Yolanda y José Luis han protagoniz."ado una cita cargada de química que no esperaban: "Le iba a decir que no, pero..."

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Yolanda es una mujer muy segura de sí misma que quiere encontrar el amor. A sus 50 años, esta fotógrafa valenciana tiene muy claro lo que quiere y su cita, José Luis, no parece encajar en ese prototipo.

Sin embargo, los primeros minutos de la cita han transcurrido con tanta normalidad y buen rollo, que Yolanda se ha relajado y ha llegado a compartir uno de los aspectos más personales de su día a día.

Al parecer, Yolanda no solo siente que la energía de su madre fallecida sigue cerca de ella, si no que cree que la mujer ha encontrado una forma de contactar con ella:

"Yo estoy en casa limpiando y le pido a Alexa que me ponga bachata, reguetón... y Alexa me pone 'Un ramito de violetas', de Cecilia, la canción favorita de mi madre, sin haber yo buscado nunca esa canción. Estoy segura de que es mi madre quien me la manda".

José Luis no aprueba el test sexual de Yolanda

Pese a que José Luis se presenta como "un tío muy sensual", lo cierto es que Yolanda le ha hecho un par de preguntas que han dejado fuera de juego al de Quart de Poblet. Yolanda, que también es una mujer muy sensual, le ha preguntado a su cita por sus fetiches: "¿Eso qué es?".

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