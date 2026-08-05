First Dates 05 AGO 2026 - 23:00h.

Andrés, ante el plantón de su cita en ‘First Dates’: “Es muy diva y para diva, yo”

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Al grito de “Me encantan los hombres, ¡Viva los hombres!”, César ha llegado a ‘First Dates’ desde la costa de Venezuela, dispuesto a buscar al hombre que le atienda y le lleve al altar. Hace unos años casi se casa, pero le dio por mirar el móvil de su pareja y descubrió que hablaba con muchos otros hombres al mismo tiempo. Incluso, le ha contado a Lidia y a Matías que le sorprendió tomándose algo con un ruso con los ojos azules.

En el sexo se define como: “Una culebrita que se va arrastrando hasta que pica” y ha querido recibir a su cita en ‘First Dates’ al estilo costeño y le ha sorprendido que Andrés le siguiera el ritmo porque también es de Venezuela. Ambos se dedican al mundo de la moda y la estética, pero César ha sentido que él prefería a “Un barbero y no un estilista, más macho”. A él tampoco le ha gustado ni su piel ni sus dientes.

Nada más sentarse a la mesa, Andrés le ha preguntado a César por su queratina porque no le gustaba nada de nada y le ha sentado fatal que le dijera que no le gustaban sus cejas. Los dos estaban molestos y han comenzado a lanzarse pullitas en ambos sentidos.

En el tema sexual, César le ha confesado que era un tipo abierto, pero que era pasivo y un poco “gata” en el sexo. Andrés le ha confesado que no era muy normal y le ha contado que su amiga le sacó de una depresión porque le ayudo a travestirse y se llama Catalina: “Sin esto no hay paraíso”.

César ha sentido que no era el macho que él estaba buscando y él ha tenido claro que no iban a volver a quedar, pero a él, le ha dicho todo lo contrario. En mitad de la tensión, Andrés ha sacado el polémico tema de pagar la cuenta y cuando César le ha dicho que tenía que pagar él: “Eres el hombre de la relación” y Andrés ha soltado la bomba: “Vamos a pagar a medias porque me estoy aburriendo”.

El soltero ha sentido que se estaba contradiciendo porque le acababa de decir que podían repetir y no ha dudado en decírselo. Ha estallado ante la falsedad de Andrés y ha abandonado la cita: “Contigo nada que ver, ni a la esquina”. Al escucharle, Andrés se ha levantado también muy molesto y ha soltado un: “Es muy diva y para diva, yo” y ha dejado claro que por su parte el match también era imposible. No te pierdas la cita completa, no tiene desperdicio ¡Dale al Play!