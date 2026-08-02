'First Dates' cumple el deseo de un soltero: "Quiero comérmela con nata"

First Dates 02 AGO 2026 - 23:15h.

Sube la temperatura durante la cita de Juanjo y Rocío en 'First Dates Summer'

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Rocío ha llegado a ‘First Dates’ con unas pesas en la mano y convencida de que iba a encontrar al hombre musculado que la robara el corazón. Ya no le vale cualquier cosa y le ha explicado a Carlos Sobera que, para ella, el físico es muy importante.

El deporte ha cambiado la vida de Juanjo, un tipo que tiene claro que si no lleva a entrenar se hubiera ido por el mal camino. Ahora se define como un osito con pinta de macarra y algo le decía que en ‘First Dates Summer’ iba a encontrar a la mujer que estaba buscando.

Al verse, el flechazo ha sido mutuo. Ella ha visto todos los músculos que venía buscando y él al “pepino” que deseaba. Rápidamente se han puesto a conocerse y las palabras casi sobraban. Juanjo no sabe lo que hace, pero tiene la sensación de que maneja muy bien las situaciones y que Rocío ya estaba conquistada.

Han bromeado sobre si él se dedicaba a los caballos: “Domestico yeguas”, han hablado de deporte, de sus vidas, de sexo y estaban tan encantados de conocerse que se han quedado casi sin hambre. Le ha propuesto a Lidia pasar directamente a un postre con nata y aunque, han tenido que esperar, lo han conseguido.

Juanjo ha querido saber si su cita estaba operada porque tiene la sensación de que con algún pequeño retoque pasaría de “pepino” a “pepinazo”. En el jacuzzi se ha desatado la pasión y el deseo de Juanjo se ha hecho realidad.

Los solteros han comenzado a jugar con la nata y Rocío se ha visto obligada a tirar del freno de mano en un momento dado. Eso sí, cuando le ha tocado a ella el momento degustación, no ha dejado nada en el plato. Los solteros han encontrado lo que buscaban y han hecho un súper match de verano.