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El ataque de risa de una soltera de ‘First Dates’ ante el resbalón de su cita en el jacuzzi: “Me mato”

El desternillante resbalón de un soltero en el jacuzzi de ‘First Dates Summer’: “Me mato”
Lucía y Javi en el jacuzzi de 'First Dates Summer'. cuatro.com
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Lucía tiene muy claro qué está buscando en el amor y antes de que Carlos Sobera le preguntara más cosas, le ha entregado una lista con todos los requisitos que tiene que cumplir su hombre ideal. Una lista que según le ha explicado al presentador de ‘First Dates’ ha elaborado con lo que no le gustaba de sus anteriores parejas.

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Javi, su cita, ha llegado a la cita cumpliendo un requisito tan poco habitual que Lucía ni se había atrevido a poner en su lista, le ha traído un ramo de flores. La soltera es una mujer muy creativa y artística, y no ha dudado en hablarle de sus pasiones y de sus libros a Javi, quién ha tenido claro que él era “Más de comer arena en el parque”.

Se han gustado y tras una cena llena de coincidencias e ilusión, han planeado cómo será su segunda cita perfecta. A los dos les apasiona el techno y ya se han visualizado dándolo todo en Fabrik.

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Ana es gallega y se ha metido el jacuzzi de una, pero a Javi le ha costado un poquito más porque el agua estaba fría. En un intento de seducir a su cita con un bailecito, se ha resbalado y Ana no ha podido contener la risa. La caída ha sido tan divertida que hasta él ha entendido que no pudiera parar de reírse.

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