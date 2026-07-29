Manel y Toti, dos solteros muy 'payasos' acostumbrados al rechazo: “Me ha mandado al otro lado del sillón”

First Dates 29 JUL 2026 - 23:01h.

Dos solteros con alma de payaso buscan el amor en ‘First Dates’ sin ocultar su pasión por el humor y la diversión

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Manuel y Toti son dos solteros que no tienen nada que ver a simple vista, pero que han intentado buscar el amor en ‘First Dates’ sin ocultar su vena más payasa y una vez más, sus citas les han dicho que se lo habían pasado fenomenal, pero no han querido repetir. ¿No son atractivos los payasos?

Toti es un hombre amable, divertido y con el deseo de conocer a una mujer, preferiblemente sudamericana, a la que hacer reír y mirar. Lorena, su cita en ‘First Dates Summer’, tenía todo lo que él estaba buscando y no ha dudado en poner todo de su parte para conquistarla. Sin saber, que ella ya había tomado la decisión nada más verle.

Han hablado de gustos, profesiones, aficiones, se han reído e incluso, él ha conseguido dejarla muda con una divertida actuación en la que quería mostrarle su lado más payaso.

Lorena le ha seguido el juego con mucha educación y ha llegado a darle un abrazo en el jacuzzi, pero solo porque estaba siendo un tipo educado y la estaba haciendo reír, pero nada más. No le ha encontrado el atractivo en ningún sitio. Por no hablar del momento en el que le ha visto comerse las almejas que había pedido para cenar.

Un payaso a ritmo de Peret recibe a Mª Carmen en ‘First Dates’

Al ver a Manel con la nariz de payaso y dándolo todo al ritmo de una rumba de Peret, Mª Carmen no ha podido contener la risa, al igual que durante toda su cita, pero dese el principio sabía que entre no iba a existir nada de nada.

Es más, nada más sentarse en el sofá del reservado no ha dudado en enviarle a la otra esquina, algo que por muy divertido que haya sido todo lo que ha venido a continuación, ha dejado claro que el amor no ha surgido.