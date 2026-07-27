First Dates 27 JUL 2026 - 23:01h.

Svetlana se viene arriba al conocer los gustos sexuales de su cita en ‘First Dates’: “Me gustan los híbridos enchufables”

Dardo se viene arriba en el jacuzzi de ‘First Dates’: “¿A qué estás húmeda?”

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Años después de caer rendida ante los encantos de Horacio, nuestra querida Svetlana ha regresado a ‘First Dates Summer’ en busca de un nuevo amor, y lo ha conseguido. Lo que ha sentido al ver a José ha sido un match en toda regla. De lo que ha sucedido en el jacuzzi, hablamos más abajo.

Svetlana le ha contado que su relación con Horacio ha durado mucho tiempo, pero que el soltero había decidido mudarse hasta a Argentina con sus hijos y era mucha la distancia. La soltera es una mujer muy delicada y elegante, a la que le gustaría encontrar a un hombre sin barriga y que fuera tan bello por fuera como por dentro, deseo que le ha expresado a Carlos Sobera.

La soltera ha esperado a su cita en la mesa mientras degustaba un Chardonnay y en el momento que ha visto a José, le ha demostrado sus artes musicales. El soltero ha caído rendido a sus pies a primera vista y a partir de ese momento, todo ha sido un juego de seducción entre ambos.

José ha presumido de ser de Tomelloso, tierra de vinos, de la magia de sus ojos y se ha deshecho en piropos hacía Svetlana. Ambos estaban encantados de estarse conociendo y han hablado alto y claro de sexo. José le ha hablado de la fascinación que siente por su pene y de sus aventuras con hombres trans, “Híbridos enchufables” como a él le gusta llamarlos.

Svetlana estaba convencida de que había vuelto a encontrar al hombre perfecto, pero cuando le ha visto sin ropa en el jacuzzi, se ha quedado perpleja. Esa tableta, esos tatuajes y ese bañador que escondía lo que ella ha calificado de: “Tercera pierna”. Dale al PLAY y disfruta de una cita irrepetible.

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