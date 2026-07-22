Leo se resiste a sus terceras calabazas en ‘First Dates Summer’: “Tengo un culo que te quedas loco”

First Dates 22 JUL 2026 - 23:01h.

Juanito ‘Cortinas’, impresionado con el baile de Leo, su cita en ‘First Dates’: “Yo he visto al tío abuelo de Bisbal”

A Leo le dan calabazas al ritmo de Frank Sinatra en ‘First Dates’: “Me gustan más masculinos”

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Leo ha regresado a ‘First Dates’ en busca del amor y con la sensación de que a la tercera iba la vencida. El soltero ha decidido comenzar la cita con una sorpresa e intentar que su cita no tuviera prejuicios con una primera impresión fría. ¿Le ha funcionado? Divertirse, se ha divertido.

Leo siente que tiene algo que no termina de gustar a los hombres, pero no pierde la esperanza y ha regresado a ‘First Dates’ para encontrar al hombre de su vida. Cansado de una primera impresión fría ha decidido sorprender a su cita, en este caso, Juan ‘El cortinas’, contando y bailando por David Bisbal.

A Juan le ha entrado un ataque de alegría al ver a Leo darlo todo en mitad del salón, pero ver a Bisbal, no ha terminado de verlo: “He visto al tío abuelo de Bisbal”. Ninguno de los dos ha sentido un flechazo, pero han querido conocerse y olvidarse de lo que les podía separar a primera vista: “Me gusta el pelo, pero me gusta más el de Can Yaman, el de la novela”.

Leo ha sentido que igual Juan era demasiado comedido para él y el experto en cortinas le ha dejado claro que cada uno es como es: “Quiere que yo sea Marisol y él ser Concha Velasco y eso no puede ser”. A Leo no le ha gustado nada que su cita se fijara en la belleza de Lidia porque él es muy celoso: “Yo lío la de San Quintín”, pero al soltero le ha impactado su belleza: “La niña es un escándalo”.

Antes de llegar al final, Leo ha sentido que sobre la mesa había una sorpresa para él y a Juan le ha entrado un ataque de risa porque pensaba que había un anillo para él: “Te crees la Isabel Preysler”.

Leo ha vivido una cita muy divertida y aunque Juan no era lo que tenía en mente, ha querido repetir la experiencia. Él le ha visto como un tipo entrañable, pero a él, le gustan más masculinos y le ha dado calabazas. Algo de lo que, según Leo, se podía arrepentir: “Tengo un culo que te quedas loco”.

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