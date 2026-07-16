First Dates 16 JUL 2026 - 23:26h.

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Javier, un soltero de 73 años jubilado y procedente de Benidorm (Alicante), ha dejado completamente en shock a Carlos Sobera con una confesión que ha hecho en el restaurante más famoso de la televisión. Nada más entrar, su sinceridad ha asombrado: "En verano me gusta estar en la piscina... y f*****".

Además, ha mantenido una conversación inicial con el presentador en la que han hablado de todo un poco. El soltero ha revelado que trabajaba en un principio en centrales nucleares, viajando por todo el mundo y, posteriormente, se divorció en España, para irse después a vivir a Brasil: "Me casé con una brasileña. Me he casado cinco veces".

Y es que, sin duda, si Javier tiene una "perdición" son las mujeres: "He estado con una española, brasileña, rusa, checa y polaca". Tras estas palabras, Javier ha demostrado un espectacular dominio del ruso, algo que ha provocado la pregunta de Carlos Sobera: "¿Has vivido en Rusia?". Javier lo ha negado, pero ha señalado que iba por su suegra. Ha sido en ese preciso momento cuando ha confesado algo.

La confesión de Javier en 'First Dates'

"Mi suegra es muy muy muy amiga de la mujer de Putin. A mí me cayó muy bien. Queda feo decirlo pero... no me pareció excesivamente crecido, simple y llanamente", ha dicho Javier en 'First Dates'. Además, el soltero ha desvelado por qué lo dejó finalmente con ella: "Son como las flores. Hay una semilla, tiene flor, momento de esplendor, llega otoño y quieres buscar otra flor".

Posteriormente, Marga ha entrado y ha conocido a Javier. Ambos han tenido una cita en la que han podido hablar absolutamente de todo, con risas y confesiones de todo tipo. Hasta que ha llegado el momento de la decisión final... ¿Quieres saber qué han dicho? ¡Dale play al vídeo y descúbrelo!