Dardo se viene arriba en el jacuzzi de ‘First Dates’: “¿A qué estás húmeda?”

First Dates 16 JUL 2026 - 02:00h.

Compartir







“¿Aquí se folla?”, es la pregunta que Dardo hace al entrar en cualquier lugar y no ha dudado en formulársela a Carlos Sobera nada más entrar en el restaurante de ‘First Dates Summer’.

Desde que nos visitó por primera vez y levantó a las Gemelas al ritmo de ópera, nos ha contado que se ha depilado entero por si le surgía la oportunidad de tener sexo en algún momento. Al querer saber que esperaba de su cita en ‘First Dates Summer’, Carlos Sobera le ha tenido que parar los pies porque ha dejado claro que con que fuera un poco guapa le valía: “Que sea inteligente da igual”. Eso sí, asegura que él sabe jugar al ajedrez y… “Comerme a la reina”.

Evelin, su cita en ‘First Dates’, es una chica con mucho carácter y al ver a Dardo ha sentido que era un tipo guapo, pero que no era su tipo. Le ha visto demasiado grande, con pocos tatuajes, el pelo muy alto y las botas demasiado grandes. Por su parte, Dardo se ha quedado impresionado con su belleza y ha llegado a preguntar si su cita estaba en la carta: “Me la comía toda”.

Durante la cena, Dardo ha jugado a seducir a Evelin e incluso, se ha visto viviendo con ella en Canarias, pero ella solo veía músculos y no entendía cómo podía ser tan grande. Han bromeado con el postre y hablando de plátanos, el soltero ha confesado: “Tengo un dardo de 24 o 25 centímetros depende de la excitación” y ha realizado algún tipo de confesión más intensa sobre su “pistola”.

Se han atrevido con preguntas de sexo y aunque Dardo le ha dejado claro que se comería hasta su tinta si fuera su calamar, pero ella no ha cambiado de opinión sobre su atracción. En mitad de la cena, Dardo se ha marchado y se ha puesto en el reservado a entrenar para prepararle una sorpresa a Evelin.

Minutos más tarde, Evelin ha entrado en el reservado y ha visto a Dardo bailando con luces fluorescentes dentro del jacuzzi. Él ha sentido que la había enamorado, pero ella ha sentido que no sabía ni qué hacer: “No sabía si meterme al agua o meterle a él debajo del agua”. Dardo se ha quedado impresionado con el físico de su cita y no ha parado de decirle: “Estás muy buena”.

Convencido de que Evelin estaba deseando tener más citas con él, se ha puesto a hacer flexiones: “Cuando me ha visto hacer flexiones, la he dejado chorreando”. Incluso, ha llegado al momento de la decisión final convencido de que había triunfado: “Después de darte una segunda cita, estás húmeda, ¿Verdad?”. Evelin no ha podido aguantar la risa y no le ha podido dar calabazas. Le ha explicado que no volvería a quedar con él para tener sexo, pero que se lo había pasado genial en su cita juntos en ‘First Dates Summer’.

Todas las citas de 'First Dates' te esperan en Mediaset Infinity.