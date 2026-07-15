El agresor es un hombre alto, rubio y de origen extranjero que llevaba a una bebé en el carrito

Detienen a un exdiputado de Junts por masturbarse en la hamaca de un hotel familiar

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Un matrimonio de ancianos intentaba coger el ascensor en el interior del metro de Barcelona, cuando un hombre con un carrito de bebé cruzó el carro en la puerta y bloqueó la entrada. El anciano le preguntó qué si iba a subir e inmediatamente después comenzó a golpearles con gran brutalidad ante el asombro de los presentes. Su hijo pide ayuda ciudadana para localizar al agresor.

Delante de una niña de unos dos años y sin ningún tipo de motivo, un hombre al parecer de nacionalidad extranjera comenzó a pegar con gran brutalidad al matrimonio de ancianos cuando le preguntaron si iba a coger el ascensor. Según la versión de las víctimas, ni entraba ni salía del ascensor, hacía mucho calor y le preguntaron si iba a subir o si podían subir ellos.

Yliana Guerrero, de la patrulla ciudadana y Shao, el hijo de las víctimas, han conectado en directo con Nacho Abad en ‘En boca de todos’ para darnos toda la información sobre la agresión y pedir ayuda ciudadana para localizar al agresor. ‘En boca de todos’ ha puesto a su disposición el número de teléfono 607779609, para cualquier tipo de información que pueda ayudar.

El matrimonio sufrió graves heridas. La mujer tiene la mandíbula rota y tiene que estar dos semanas sin hablar a la espera de evitar uno operación. Las imágenes de la agresión muestran la gran brutalidad empleada y otros ciudadanos que intentan frenar la situación y controlar a la bebé.

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