Isabel Sanz 14 JUL 2026 - 15:11h.

Condenado el hermano del presidente del gobierno, David Sánchez, a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación.

Los magistrados también hacen una reflexión sobre el nepotismo, el enchufismo éticamente censurable, dicen, y dañino para la democracia.

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Condenado el hermano del presidente del gobierno, David Sánchez, a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación, aunque ha sido absuelto del de tráfico de influencias. La Audiencia de Badajoz ha impuesto 18 años al exlíder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo. La sentencia de David Sánchez asegura que tuvo conocimiento de que el puesto de coordinador de conservatorios se había creado para él y se adaptaron las condiciones para que no tuviese que acudir a su despacho. Las acusaciones pedían hasta seis años de cárcel.

Los 11 acusados han sido condenados a penas inhabilitación, por un delito: prevaricación administrativa, lo que va a afectar de forma clara a los funcionarios afectados. La sentencia no impone -en ningún caso- penas de prisión. El tribunal presidido por José Antonio Patrocinio da por probado que se creó un puesto a medida del hermano del presidente, obedeciendo a su interés particular y no al general. Que ese puesto cambió de rango y de nombre para beneficiarle y que se contrató a su amigo Luis Carrero con el único afán de que siguiera al lado de David Sánchez.

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378 páginas para explicar la sentencia que se apoya principalemnte en los correos que la UCO interceptó entregó a la justiicia, sin tener en cuenta la mayoría de los testimonios que exculpaban a los acusados. A los magistrados tampoco les vale el argumento de que se cumplieron los procedimientos legales, porque lo consideran cosméticos.

Los nueve años de inhabilitación para David Sánchez son exclusivamente por el cambio de su puesto. Los dieciocho para Miguel Ángel Gallardo, el más perjudicado por el nombramiento de David sánchez y también por ese cambio de puesto.

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Los magistrados también hacen una reflexión sobre el nepotismo, el enchufismo éticamente censurable, dicen, y dañino para la democracia. Las condenas son por prevaricación, el tráfico de influencias ha quedado descartado.

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A las acusaciones le vale la pena mientras que la defensa del hermano del presidente guarda silencio. La sentencia es recurrible. Parece claro que el tribunal ha buscado la unanimidad y una sentencia lo más salomónica posible.

El Gobierno tilda la sentencia de disparate

El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, ha tildado este martes de "auténtica barbaridad" la sentencia a David Sánchez y ha denunciado la existencia de una "cacería" en contra del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y del Partido Socialista.

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Los socialistas dicen que "acatan" la decisión judicial, pero no les va a "quitar de la cabeza" que existe "una cacería" contra su formación y su secretario general. López ha asegurado que "lo único que determina esta sentencia es el triunfo de la estrategia de la ultraderecha" porque a su juicio "no se ha perseguido un delito" sino a una persona "por ser el hermano del presidente del Gobierno".

Ha incidido en que el proceso judicial lo "inició" la ultraderecha y David Sánchez fue acusado de "tener un millón de euros de manera injustificada" y "de fraude fiscal" y que "según iban cayendo estas causas se iba a por otras".

El socialista ha cuestionado "en base a qué" se justifica la sentencia porque -ha manifestado- alguien puede prevaricar "cuando tiene influencia", pero cuando David Sánchez fue contratado por la Diputación de Badajoz, Pedro Sánchez "no era presidente del Gobierno ni secretario general" del PSOE.

"Es insoportable tener que acatar una sentencia tras otra de este tipo porque empezaron por el Fiscal General y ahora llega la del hermano del presidente, ya basta", ha agregado.

La secretaria de Organización socialista, Rebeca Torró, ha mostrado la "discrepancia absoluta" de la formación con la sentencia. "La propia sentencia no da por probado que se ejerciera ninguna presión o influencia", ha señalado Torró, que ve que el caso "forma parte de una estrategia para desgastar a un Gobierno progresista por cualquier medio". "El que pueda hacer que haga", ha dicho en referencia a las palabras del expresidente José María Aznar contra el Ejecutivo.

La número tres del partido ha alertado además de que "cuando se persigue a personas inocentes por ser familiares del presidente del Gobierno" y "prevalece el ruido sobre los hechos" es la democracia la que "pierde". "¿Cuánto más daño se va a seguir haciendo a personas inocentes, a la imagen de la Justicia? Respetamos la sentencia, pero discrepamos de ella", ha remachado.