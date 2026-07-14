Condenan a David Sánchez Pérez-Castejón por prevaricación administrativa a 9 años de inhabilitación

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David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del actual presidente del Gobierno, queda absuelto de la acusación de tráfico de influencias, pero es condenado por prevaricación administración. Una condena que también se establece para Miguel Ángel Gallardo por dos delitos administrativos. Sánchez ha sido condenado a 9 años de inhabilitación y se libra de entrar en prisión.

David Sánchez Pérez-Castejón, hermano de Pedro Sánchez, ha sido condenado a 9 años de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa. Según establece la sentencia el puesto se creó expresamente para él y no han podido acreditar lo contrario. La Audiencia Provincial de Badajoz ha impuesto la misma condena de inhabilitación a Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la Diputación de Badajoz y exlíder del PSOE extremeño, y a los otros nueve encausados por las supuestas irregularidades en la contratación del familiar del presidente en el organismo público en 2017.

Frente a la petición de la Fiscalía y de la defensa de que se procediera a la absolución de Sánchez, la sentencia establece que el puesto se creo expresamente para él, aunque no se haya acreditado ninguna intervención de Pedro Sánchez, que todavía no era presidente. Recordemos que el hermano de Pedro Sánchez se enfrentaba a una condenada de 6 años de prisión por un delito de tráfico de influencias y otro de prevaricación.

Pablo Fernández ha recordado que fue Podemos quién denunció el supuesto enchufe, pero ha dejado claro que: “Si no fuera hermano de Pedro Sánchez no les hubieran condenado a tantos años de inhabilitación o incluso, ni le hubieran condenado”.

Gabriel Rufián: “Si eres patriota te tiene que parecer mal que los jueces persigan a las personas por la cara”

Tan solo unos minutos después de conocerse la sentencia, Gabriel Rufián se ha mostrado desanimado ante los medios de comunicación: “Luego vendrá Begoña Gómez que será condenada por la cara. Lo único importante es que el PSOE ya sabe el pan que se da cuando tienes a un juez encima… Si eres patriota te tiene que parecer mal que los jueces persigan a las personas por la cara”.