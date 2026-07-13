Beatriz Benayas 13 JUL 2026 - 21:10h.

Para ver al especialista, una quinta parte de la población tiene que esperar más de seis meses.

La lista de espera bate un récord negativo: "Les voy a dar la dirección del cementerio"

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La lista de espera para conseguir que nos vea el médico sigue creciendo. Es lo que refleja el último barómetro sanitario. Conseguir una cita en el día en atención primaria cada vez es más difícil. De media, hay que esperar diez días para ver al médico de cabecera en la Sanidad pública y una vez que se acude a la cita, uno de cada cinco pacientes está más de una hora en la sala de espera hasta que le atienden.

Tan solo el 21% de la población ha conseguido cita en 24 horas desde que lo ha necesitado mientras que siete de cada diez pacientes aseguran que no ha podido conseguir cita a tiempo y un 13% ni siquiera ha logrado contactar con el centro de salud. Esto en Atención Primaria.

Para ver al especialista, una quinta parte de la población tiene que esperar más de seis meses. Y para las pruebas médicas, la colonoscopia es la que tiene más lista de espera: 129 días, más de cuatro meses. Para una resonancia más de cien días y para un TAC más de dos meses. A pesar de estas largas esperas, la mayoría de la población está satisfecha con la atención recibidida una vez que llega. Según el CIS, la media ronda entorno al 6,16 sobre 10, décimas por encima del anterior barómetro sanitario.

José Polo García, presidente de Semergen, da los motivos de esta realidad. "Hay una gran demanda, listas de esper, lo que genera insatisfacción". Aumentan las patologías crónicas, el envejecimiento de la población, pero el quid de la cuestión es la falta de inversión. "Si la Atención Primaria está saturada y no tiene capacidad de resolución aumenta la derivación en los hospitales".

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Pero lo que ve el paciente es que tardan meses en llamarle, que las analíticas tardan un mes. No mejora tampoco la percepción si al preguntar por el sistema de cita previa. Algunos ponen quejas, aunque valoren al personal sanitario. Pese a todo, puestos a elegir, la mayoría de los españoles siguen eligiendo lo publico.