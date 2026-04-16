La lista de espera bate un récord negativo: "Les voy a dar la dirección del cementerio"

Patricia Pereda 16 ABR 2026 - 18:45h.

El sistema sanitario ha entrado en una fase de cronificación donde el atasco ya es la norma.

Más de 853.000 pacientes esperaban a finales de 2025 para ser operados.

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Las listas de espera de la Sanidad Pública vuelven a batir un récord, negativo. Más de 853.000 pacientes esperaban a finales de 2025 para ser operados. Son casi 21.000 más que seis meses antes. Y eso aumenta el tiempo de espera. La media es de 121 días frente a los 118,6 del mes de junio y más aún, frente a los 93 de 2018. Uno de cada cinco pacientes lleva más de medio año esperando quirófano.

Teresa espera y desespera mientras tanto. Nos confiesa que lleva "casi un año para que me quiten piedras en el riñón, no puedo más de dolor ". Ella es una de esas 853.509 personas que esperan una cirugía en España. Porque a las cifras es mejor ponerles rostro.

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Y con la cita para el especialista pasa lo mismo: se dispara a los 102 días (frente a los 57 de hace ocho años). Algunos ven su cita para dentro de dos años.

El sistema sanitario ha entrado en una fase de cronificación donde el atasco ya es la norma.

Los últimos datos muestran que las comunidades con más demoras quirúrgicas son Andalucía (173 días), Cataluña (142) y Cantabria (137). Las que menos son Madrid (50), País Vasco (64) y Galicia (73).

Para la cita con el especialista, el mayor tiempo medio lo tiene Canarias (162 días), seguida de Navarra (152) y Aragón (138). Las mejor situadas son La Rioja (32 días), País Vasco (49) y Cantabria (61).

"Cuando me muera, me mandarán al cementerio, les voy a dar la dirección del cementerio", contesta de forma irónica uno de los afectados, que ya se lo toma con humor macabro.