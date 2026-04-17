Una exposición inmersiva gratuita en Madrid recuerda a Michael Jackson

En tan solo cinco días se estrenará 'Michael', la película que narra la vida de Michael Jackson.

A la espera del estreno de su biopic en cines, 'Michael', se ha abierto una exposición inmersiva, y gratuita, en Madrid.

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En tan solo cinco días se estrenará 'Michael', la película que narra la vida de Michael Jackson. Protagonizada por Jaafar Jackson en su debut cinematográfico, junto a intérpretes como Nia Long, Laura Harrier o Miles Teller, la producción está respaldada por el equipo responsable de títulos como Bohemian Rhapsody. Y para quienes quieran acudir a la cita sintiéndose como el rey del pop, se ha abierto una exposición inmersiva, y gratuita, en Madrid. Nuestra compañera Carla Infiesta la ha visitado.

A menos de una semana del estreno en cines del biopic de Michael Jackson, esta exposición temporal y gratuita en Madrid revive a una de las leyendas mas brillantes de la música. A través de diferentes actividades los visitantes pueden sumergirse en el universo del artista para conectar con la idea que inspiró la película. Sus fans tienen claro que "era un visionario", otros dicen que fueron sus padres los que les inculcaron su pasión por él. Otros tienen colecciín de vinilos y casetes y dicen que su película ha tardado mucho. "Llevamos años esperando". De hecho, los fans ya tienen las entradas.

Y si algunos se preguntan cómo era un estudio de grabación de la época en la que reinaba Michael, pueden viajar al pasado a través de una máquina original. Algunos se atreven hasta a seguir los pasos de Michael en una pista de baile. Palabras mayores. Pero lo que sí reconocen todos es que explicar lo que es Michael , lo que supone para algunos con palabras es como "leer el corazón. Michael supone mucho para mí, es llorar, es emocionarme...". Ahora, los seguidores del hombre que nos llevó a la Luna con sus canciones también pueden brillar.

Según la información facilitada por Universal Pictures, el Espacio Movistar, ubicado en Gran Vía 28, acogerá esta actividad pensada para todos los públicos, del 17 al 26 de abril. La entrada no tendrá coste y contará con amplitud horaria: de lunes a sábado de 10:00 a 21:00 horas y domingos y festivos de 12:00 a 20:00 horas. Como excepción, el viernes 17 de abril la apertura se realizará a las 14:00 horas.