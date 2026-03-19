Ana Torroja y su renacer con 'Se ha acabado el show': "Pensé que tal vez se había acabado mi momento"

Después de más de cuatro décadas de carrera, Ana Torroja vuelve a empezar.

Su nuevo disco, Se ha acabado el show, no es uno más, es el primero que firma íntegramente como autora.

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Ana Torroja lleva 40 años en el mundo de la música. La voz de Mecano no era la compositora principal de aquellos temas, pero en este nuevo trabajo la cosa cambia. Porque es el primero que compone en su totalidad. Noticias Cuatro habla con ella de su último trabajo de la mano de Montse Ávila.

Después de más de cuatro décadas de carrera, Ana Torroja vuelve a empezar. Su nuevo disco, Se ha acabado el show, no es uno más. Es el primero que firma íntegramente como autora. "Las cosas que se cuentan en el disco eran tan personalies que necesitaba contarlas yo", dice.

Un trabajo que marca un giro: más íntimo, más libre… y también más vulnerable. Diez canciones que nacen de emociones reales, de conversaciones, de dudas.

En temas como “Rosa del desierto” o “A veces", la artista habla de fragilidad, de amor en distintas etapas. Se ha acabado el show, el título, suena a final "Fue esa duda existencial que me hizo sentir que quizá ya se había acabado mi momento. No tenía motivación, pensé que lo había contado todo". Pero en vez de dejar esa pregunta ahí, la escribió y ese fue el punto de partida

En este nuevo capítulo, Ana Torroja habla de Mecano sabiendo que es algo que lleva en la maleta. "Durante un tiempo traté de diferenciar e hice un esfuerzo para diferencias a Ana Torroja de Ana de Mecano, no porque no quisiera a esto, pero para no llevar a engaño al público. Pero al final se acaban uniendo las dos porque no hya forma deque Ana exista como solista si no hubiera existido la Ana de Mecano".

'Se ha acabado el show' no es una despedida. Es, quizá, el comienzo más honesto de toda su carrera, "mi motor para seguir haciendo música y disfrutando haciéndola". Y este verano la llevará al escenario en una de las giras más ambiciosas de su trayectoria.