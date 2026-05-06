Miguel Ángel Revilla y la historia de amor que cambió su vida: "Sin ella no habría sido presidente de Cantabria"
Miguel Ángel Revilla pone en valor el papel de su mujer en su carrera política
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Miguel Ángel Revilla responde con sinceridad a todas las preguntas sobre su vida personal que le formulan los reporteros con TEA en ‘100 % Únicos’, incluidas las relacionadas con el amor.
El expresidente de Cantabria reconoce el papel fundamental que ha tenido su mujer, Aurora, en su trayectoria política: "Si no hubiese conocido a Aurora, te aseguro que jamás habría llegado a ser presidente de Cantabria. Jamás. Me ha aguantado lo que no está escrito, porque yo he sido un auténtico enfermo de Cantabria".
Miguel Ángel Revilla: "He tenido que luchar contra muchas fuerzas políticas y muchos poderes, y sin ella no lo habría conseguido"
Revilla también le agradece el sacrificio que ha hecho a nivel familiar, admitiendo que su dedicación política le apartó en parte de sus responsabilidades como padre: "He abandonado en parte los deberes de padre, lo reconozco. Cantabria me ha quitado muchísimo tiempo. He tenido que luchar contra muchas fuerzas políticas y muchos poderes, y sin ella no lo habría conseguido. Fíjate si te parece poco".
Además, recuerda uno de los momentos más duros de su vida, cuando su mujer luchó contra el cáncer: "Tuvo un cáncer de colon. Tuvieron que quitarle treinta centímetros de intestino, pasar por la quimioterapia y todo lo que eso conlleva. Lo ha pasado muy mal, pero sinceramente creo que ya lo tiene superado. Lo afrontó con una entereza admirable y hoy creo que está curada y muy feliz".