David Bustamante habla de su pareja: "He encontrado una compañera de viaje que me comprende y me cuida"

Practica Cuatro 30 ABR 2026 - 00:00h.

David Bustamante explica cómo conoció a su pareja

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David Bustamante responde a todas las preguntas sobre su vida personal que le hacen los reporteros con TEA en '100% Únicos', incluidas las relacionadas con el amor.

David explica cómo conoció a su pareja: "Fue una historia maravillosa, súper romántica, porque ella era mi profesora de baile y, claro, con el baile al final surgió el cariño. Ocho años después no nos hemos separado desde entonces. Fíjate si es bonito… ¡viva el amor!".

Además, añade: "He encontrado una compañera de viaje maravillosa, que me comprende, me cuida y me mima. Cuando miro a mi lado, ella siempre está, y cuando me equivoco, sabe hacérmelo ver de la mejor manera. Aprendo de ella todos los días y, lo más importante, cuando llego a casa viene corriendo, sonriendo, a darme un abrazo y un beso. Cuando alguien sabe que le esperan y le aman de esa manera, la vida merece la pena".

David Bustamante, sobre su relación con Paula Echevarría: "A veces el amor es un sentimiento caduco"

Por otro lado, habla sobre Paula Echevarría: "A veces el amor es un sentimiento caduco, cuando se termina, queda una relación de cariño y gratitud. Al final empiezan otras historias increíbles y conocí al amor de mi vida. La familia que tengo ahora y la que me gustaría formar con mi pareja es muy ilusionante. Lo importante es dejar un buen sabor de boca en las personas que pasan por tu vida: eso es lo sano y lo natural, pensar antes en los hijos que en nosotros mismos".