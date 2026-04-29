David Bustamante se abre sobre su salud mental: "La ansiedad me llevó a tener una relación complicada con la comida"
El cantante reconoce que ha habido momentos en los que le han hecho sentir tan inseguro que le costaba salir al escenario
Todos los programas completos de '100% Únicos', en Mediaset Infinity
David Bustamante responde a las preguntas de los 'reporteros únicos' sobre salud mental en '100% Únicos'. El cantante reconoce que, a causa de la ansiedad, ha tenido una relación complicada con la comida.
"Las personas muy sensibles pasamos por baches, por depresiones y por ansiedades. Hay gente a la que la ansiedad le quita el hambre y no come, a mí me da por comer. Pero la sociedad es muy cruel y te señala, te marca y te hace mucho daño, porque no lo hacen por tu bien: no quieren que estés mejor que ellos", explica el cantante.
David Bustamante comenta cómo le afectaban los comentarios negativos en redes sociales: "Las redes sociales son un nido de cobardes y de gente que hace mucho daño. Hay personas que somos fuertes, nos sacudimos el polvo y continuamos, pero hay gente a la que eso la deja tocada de por vida".
David Bustamante: "En una etapa de mi vida me hicieron sentir muy inseguro y era un parto cada vez que tenía que ir a trabajar"
Además, reconoce que durante una época tuvo pánico escénico: "En una etapa de mi vida me hicieron sentir muy inseguro y era un parto cada vez que tenía que ir a trabajar. Nunca he hablado de ello. Me quitaron mis armas, que eran la alegría y las ganas de hacer las cosas, pero ahora me pilla en un momento en el que no hay nada que me guste más que mandar a la cueva a los haters".
Por último, da un consejo para los momentos en los que alguien se puede sentir frágil: "Exteriorizarlo, abrirte con la gente que te quiere. No te lo calles, no te encierres en ti mismo, porque eso se enquista y hace mucho daño. Apóyate en las personas que te aman, en psicólogos y psiquiatras que te ayudan a quitarte esas espinas que te están molestando. A veces, las heridas de la cabeza o del alma son las peores".