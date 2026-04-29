Practica Cuatro 29 ABR 2026 - 23:30h.

El cantante reconoce que ha habido momentos en los que le han hecho sentir tan inseguro que le costaba salir al escenario

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David Bustamante responde a las preguntas de los 'reporteros únicos' sobre salud mental en '100% Únicos'. El cantante reconoce que, a causa de la ansiedad, ha tenido una relación complicada con la comida.

"Las personas muy sensibles pasamos por baches, por depresiones y por ansiedades. Hay gente a la que la ansiedad le quita el hambre y no come, a mí me da por comer. Pero la sociedad es muy cruel y te señala, te marca y te hace mucho daño, porque no lo hacen por tu bien: no quieren que estés mejor que ellos", explica el cantante.

David Bustamante comenta cómo le afectaban los comentarios negativos en redes sociales: "Las redes sociales son un nido de cobardes y de gente que hace mucho daño. Hay personas que somos fuertes, nos sacudimos el polvo y continuamos, pero hay gente a la que eso la deja tocada de por vida".

David Bustamante: "En una etapa de mi vida me hicieron sentir muy inseguro y era un parto cada vez que tenía que ir a trabajar"

Además, reconoce que durante una época tuvo pánico escénico: "En una etapa de mi vida me hicieron sentir muy inseguro y era un parto cada vez que tenía que ir a trabajar. Nunca he hablado de ello. Me quitaron mis armas, que eran la alegría y las ganas de hacer las cosas, pero ahora me pilla en un momento en el que no hay nada que me guste más que mandar a la cueva a los haters".

Por último, da un consejo para los momentos en los que alguien se puede sentir frágil: "Exteriorizarlo, abrirte con la gente que te quiere. No te lo calles, no te encierres en ti mismo, porque eso se enquista y hace mucho daño. Apóyate en las personas que te aman, en psicólogos y psiquiatras que te ayudan a quitarte esas espinas que te están molestando. A veces, las heridas de la cabeza o del alma son las peores".