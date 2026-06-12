El abogado de la familia de David Salazar se desmarca de la actuación vecinal

Badajoz se echa a la calle para pedir justicia por David Salazar, el joven descuartizado por el panadero

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La amenaza de “Qué nos le dejen, lo vamos a matar”, parecía ser cierta porque la tensión se apoderó de los vecinos y familiares del fallecido David Salazar mientras esperaban que su supuesto asesino, Juanfran, el panadero de Badajoz, regresara al lugar de los hechos para reconstruir lo sucedido. Las inmediaciones de la panadería se convirtieron en el escenario de una reyerta entre vecinos y la Policía Nacional.

La tensión terminó estallando entre los vecinos y familiares rotos de dolor por la muerte de David Salazar, un joven de 33 años que desapareció el pasado domingo cuando bajó a comprar el pan y no llegó a salir del establecimiento. Tras la confesión de Juanfran, el panadero, de la muerte del joven, los vecinos se agolparon llenos de dolor y rabia esperando que acudiera al lugar de los hechos, junto a los agentes, para hacer una reconstrucción de lo sucedido.

‘En boca de todos’ fue testigo de la tensión que se estaba viviendo en el lugar y de la rabia que expresaban los amigos y familiares de David Salazar contra Juanfran, un hombre que parecía tener problemas económicos con bastantes vecinos. Finalmente, las amenazas verbales dieron paso a una auténtica batalla campal y los vecinos comenzaron a lanzar piedras y objetos contundentes contra la policía.

Nuestra reportera resultó herida en una pierna al recibir el impacto de una de las piedras lanzadas por los vecinos de Badajoz en su enfrentamiento con la policía. Ante la tensión vivida, Juanfran, el supuesto asesino, no llegó a entrar en la panadería en la que supuestamente acabó con la vida de David Salazar. Al ver llegar los furgones de la policía, los vecinos perdieron los nervios.

La familia de David Salazar se desmarca de esta actuación vecinal

Fernando Cumbres, abogado de la familia de David Salazar ha explicado que la familia se ha desmarcado de esta situación porque no están a favor de ningún tipo de violencia. Ha explicado que desde el primer momento sospechaban de Juanfran y que sabían que había quedado con él en la panadería. Acaban de secretar el secreto de sumario, pero al parecer ha reconocido ser el autor de la muerte.

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