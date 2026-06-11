Loa vecinos esperan la llegada de Juanfran al grito de: “¡Asesino!”

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Horas después de que Juanfran, panadero de Badajoz, haya confesado su responsabilidad en la muerte de David Salazar, un joven de 33 años desaparecido el pasado domingo, los vecinos de Badajoz se han echado a la calle en busca de justicia y le esperan a las puertas de su panadería.

Durante el interrogatorio, Juanfran, se rompía y confesaba a los agentes el lugar en el que se encontraban los restos mortales de David, desaparecido el pasado domingo 7 de junio. Al parecer, desmembró, metió en bolsas sus restos óseos y los guardó en un congelador.

Indignados con el brutal asesinato y asegurando que David Salazar era: “Un muchacho que no tenía problemas con nadie, era muy querido en el barrio”, los vecinos de Badajoz que le conocían se han echado a la calle para pedir justicia por el joven: “Qué le suelten, qué le suelten… Le vamos a hacer lo mismo o peor… Que le dejen”.

El vecindario se implicó al máximo en la búsqueda del joven y llegaron a tener 60 coches buscándole por toda la ciudad. Esperando la llegada del asesino confeso a su negocio para una reconstrucción de los hechos, los vecinos han mostrado su dolor: “Asesino, asesino, no se lo merecía el chaval… Si lo pudiéramos matar nosotros, lo matábamos…”.

Al parecer, el panadero le debía dinero a David y aprovechó que él fue a comprar pan y unos caramelos para sus hijos, acabó con su vida. Los dueños de la panadería han explicado que tenía una orden de desahucio y los vecinos aseguran que debían dinero a mucha gente.

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